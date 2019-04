Jethro Rostedt huippuhevosen omistajaksi – Iivo Niskanen: ”Toivottavasti ei käy kuin Hjalliksen myymälle veneelle”

Ravit

Jethro Rostedt huippuhevosen omistajaksi – Iivo Niskanen: ”Toivottavasti ei käy kuin Hjalliksen myymälle venee





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/viihde/art-2000005790092.html





Muuttaa Jethron kotikonnuille





https://www.is.fi/ravit/art-2000006058152.html