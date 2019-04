Ravit

Lyökö kolossaalinen jyrä vastustajilleen jauhot suuhun? Ohjastaja valppaana etukäteen – "Täytyy olla tarkkana"

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Epävarmuuttakin ilmassa

"Ei pelota, vaikka menetän keulat"