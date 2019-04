Ravien tunnistusskandaalin käsittely jatkui käräjillä – nyt esillä varsojen asiakirjojen väitetty väärentäminen

Ravit

Ravien tunnistusskandaalin käsittely jatkui käräjillä – nyt esillä varsojen asiakirjojen väitetty väärentämine

Raviurheilun varsojen tunnistusskandaalia käsiteltiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa toisessa valmisteluistunnossa keskiviikkona. Istunnossa esitettiin nyt väite varsojen tunnistamisasiakirjojen väärentämisestä.Asia ilmenee Suomen Hippoksen käräjäoikeudelle toimittamasta aineistosta. Yhteensä 72 hevosta tunnistettiin suomalaisen Hippoksen valtuuttaman tunnistajan toimesta ulkomailla vuosina 2010–17.Asiakirjoihin kuitenkin merkittiin tunnistuspaikaksi suomalainen paikkakunta, jota Hippoksen säännöt edellyttävät Suomessa syntyneen statuksen saavuttamiseksi.Lisäksi yhdeksän varsaa tunnistettiin Ranskassa – asialla oli Suomen Hippoksen valtuuttamaton tunnistaja. Silloinkin tunnistuspaikaksi merkittiin suomalainen paikkakunta.Ravihevosten tunnistaminen on julkisen hallintotehtävän hoitoa, joka on hevospassiasetuksessa osoitettu kantakirjan pitäjälle Hippokselle. Se on nimennyt tunnistajia jäsentensä alueellisten hevosjalostusliittojen kautta.Ranskan etätunnistamisen asiakirjat tehneen henkilön tunnistuspalvelusopimus lopetettiin Hämeen hevosjalostusliiton toimesta. Etelä-Suomen hevosjalostusliiton tuolloinen toiminnanjohtaja jätti sen jälkeen paikkansa. Hippos perui molempien tunnistamisoikeudet.Kolmas tunnistaja jatkaa Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliiton tehtävissä. Hän sai asiasta ”vakavan huomautuksen” – toimittuaan esimiehensä ohjeistamana.Tunnistaessa tai myöntäessä kantakirjaan merkittävien hevosten tunnistusasiakirjoja toimitaan virkavastuulla. Asiaan liittyy asiakirjoja väärentäneiden mahdollinen rikos- ja virkaoikeudellinen vastuu, mikä on jäänyt selvittämättä. Se ei ole oikeudenkäynnin aihe.

Hippoksen asianajaja Matti Nurmela, Hippos kertoo että tunnistusasiakirjoja on väärennetty. Henkilöt ovat toimineet virkavastuulla. Väärennös on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Mihin toimiin Hippos on asiassa ryhtynyt?

– En ota kantaa, kuka väärennöksen on tehnyt.Hippos ei ole tehnyt tutkintapyyntöä. Eikä Hippos ole siihen velvollinen.

Ruokaviraston ylitarkastaja Sanna Varjus, Hippos kertoo että asiakirjoja on väärennetty. Väärennös on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Onko Ruokavirasto ryhtynyt asiassa toimiin Hipposta tunnistamisessa ja kantakirjaamisessa valvovana viranomaisena?

– Ranskassa etätunnistettujen hevosten osalta Ruokavirasto on tehnyt esitutkintapyynnön Sisä-Suomen poliisilaitokselle. Jos tunnistuslomakkeen allekirjoittanut tunnistaja ei ole fyysisesti nähnyt eikä tutkinut tunnistettavaa hevosta, mielestämme silloin herää epäilys koko tunnistuksen oikeellisuudesta, jolloin tutkintakynnys ylittyy.– Suomalaisten tunnistajien ulkomailla tunnistamien varsojen osalta olemme katsoneet, että jos on kysymys pelkästään väärästä paikkakunnasta, meillä ei ole tarvetta puuttua siihen, sillä tunnistaja on ollut varsan luona. Ruokaviraston kannalta olennaista on, että kun asia on selvinnyt, Hippos on alkanut selvittämään asiaa ja ryhtynyt toimenpiteisiin.Tunnistusskandaalin nelipäiväinen pääkäsittely alkaa 13. toukokuuta. Todistajiksi on haastettu nykyisiä tunnistajia ja yksi oikeudet menettänyt henkilö, Etelä-Suomen hevosjalostusliiton puheenjohtaja, Hippoksen työntekijä sekä Ruokaviraston ylitarkastaja.