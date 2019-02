Ravit

Lumi on pöllynnyt komeettaravurin jaloissa koko talven – ”Muskelimies ei ole vieläkään”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täydellinen talvi





Peilikuva hymyilyttäisi

Toisessa elämässään Jaska olisi luultavasti lumimies. Se rakastaa talvea.

https://www.is.fi/ravit/art-2000005550449.html





Yksi toive kuskille