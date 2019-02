Ravit

Teemu Okkolin ihastui kevyesti liikkuneeseen Mopoheikkiin – on ajanut sillä 1 000 euron kilometripalkalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Varustekikalla voittajaksi

Mopoheikistä ei tullutkaan kaikkien ravi-ihmisten hylkimää hyppyheikkiä, vaikka hetken jo siltä näytti.





Luottoa löytyy

Kastraatiotodistus hukassa





Ostajat kannoilla