Ravit

Maailman suuripalkintoisin monté-kilpailu sunnuntaina

Maailman arvostetuimpaan ravilähtöön Prix d'Ameriqueen on aikaa yhdeksän päivää, mutta sitä ennen Pariisin Vincennesissä lämmitellään tulevana sunnuntaina monté-tähtien voimin.Vuodesta 1931 alkaen järjestetty arvostettu raviratsastuskilpailu Prix de Cornulier on mitelty sotavuosia 1940 ja 1941 lukuun ottamatta joka vuosi. Ranskan ravien säästötalkoiden myötä ykköspalkinto laskee edellisvuodesta 50000 eurolla, mutta on silti mojova 292500 euroa.Lähdön selvä ennakkosuosikki on viime vuoden voittaja italiaissyntyinen Traders. Yli 1,2 miljoonaa euroa urallaan ansainnut ori paineli viime vuonna uuden kilpailuennätyksen 11,3/2700 metriä ja paransi entistä ennätystä peräti seitsemällä kymmenyksellä.Suosikin ykköshaastajaksi nousee kahdessa edellisessä Cornulierissä kolmanneksi sijoittunut Bilibili, joka juoksee sunnuntaina ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä. Ranskan Talvimeetingin viimeisimmässä isossa monté-kisassa Prix du Calvadosissa Bilibili onnistui voittamaan Tradersin kengät jalassakin ja muutoin hevoset eivät ole tänä talvena ilman kärryjä kohdanneetkaan.Calvadosissa johtopaikalta Bilibilille taipuneen Tradersin rinnalle kirinyt ja tuossa kisassa monté-debyyttinsä tehnyt Briac Dark on lähdön kolmas realistinen voittajaehdokas. Muiden voitto tulisi aika suurena yllätyksenä.Kansainvälisesti ajateltuna lähtö on tällä kertaa harmittavan köyhä, sillä mukana on ainoastaan Ranskassa valmentautuvia hevosia. Suomessa toissa kesänä Kymi GP:n voittanut ruotsalainen Carabinieri oli pitkään mukana listoilla, mutta joutui vetäytymään jalkaongelman vuoksi viimeisessä ilmoitusvaiheessa.Prix de Cornulier on Vincennesin sunnuntain ravien neljäs lähtö ja starttaa 16.15.