Ravit

Nelly-Janiika pelkäsi ja itki ikävää puhelinsoittoa – perillä kaikki muuttuikin ratsastajalle riemuksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Takaisku puskista





Tippa linssissä raveihin

Maalisuoralla tajusin, että voi helkkari, mehän voitamme!





Yhä kylmiä väreitä