Hexan Voksulle merkittävä balanssimuutos – "Aiheuttaa kysymysmerkin"

Kouvolalaisenlaittelema Hexan Voksu löysi oivan syysvireen, joka tuotti totosijoja toisensa perään. Parissa viimeisessä kisassa ruuna on ollut suorastaan pysättämätön.Tuoreimmassa kisassaan Vermossa Hexan Voksu kiersi ykköseksi lähtölaukasta huolimatta. Esitys oli kova, mutta se ei startin jälkeen näkynyt millään tavalla hevosen olemuksessa.– Vermossa Hexan Voksu kuumeni liikaa, kun Viktor Kärppä laukkasi vierestä. Ruuna otti myötätuntolaukan ja jäi paljon porukasta. Hypyn jälkeen hevonen teki hyvän ja ehkä liiankin kovan suorituksen. Monesti hevoset ylittävät itsensä laukan jälkeisillä suorituksilla, mutta Hexan Voksu ei ollut startin jälkeen moksiskaan. Se palautui startista hyvin ja viimeistelyajossa hevonen oli normaalin hyvä, Niemelä kertoi.Hexan Voksu on mennyt mainiosti kesäkengillä ja jenkkikärryillä. Urallaan 75 startista 15 voittaneella ruunalla on parissa viimeisessä kisassa ollut lyhyet nastat alla, mutta lauantaina balanssi muuttuu radikaalisti.– Teivossa joudumme ajamaan ensimmäistä kertaa pitkillä hokeilla ympäriinsä, mikä aiheuttaa kysymysmerkin suorittamisen ylle. Takapää meinaa hokeilla tökkiä ja lisäksi aikaisemmin ruuna löi kainaloihinsa. Tällä kertaa kainalosuojat jätetään pois, kun näyttää siltä, ettei askel nouse yhtä ylös kuin aiemmin. On Hexan Voksu joskus voittanutkin hokeilla, eli kengitysmuutos ei täysin vie menestymismahdollisuuksia.Elämänsä aikana 61 055 euroa ansainnut Hexan Voksu on voltista epävarmempi avaaja kuin auton takaa. Laukka voi tulla, mutta mikäli ruuna ravaa koko matkan, saavat vastustajat laittaa parastaan pöytään. Eikä sekään välttämättä riitä huippukuntoista ruunaa vastaan.– Nelosrata ei ole helpoin paikka lähteä matkaan, ja pelkään lähtölaukkaa eniten. Uskon, ettei hevonen laukkaa matkan aikana.– Toivottavasti pääsemme Vermon finaaleihin, missä on 8000 euroa tikulla heti alkuvuodesta. On turha valittaa, ettei näissä lähdöissä makseta tarpeeksi, kun on (hevonen) millä laskea kilpaa.