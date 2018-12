Ravit

Iäkäs hevonen hämmästyttää kumisen lelunsa kanssa Ylöjärvellä – saa lahjoja pikkulapsiltakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pallon pompottelun mestari





Selibaatti ohi





Veteraanin päivät kuluvat jatkossa lokoisasti: leikkiä, syömistä ja seksiä.





Teräshevosten ikäluokassa









Valmentajalla ei kiire eläkkeelle









Faneja nappuloista vaareihin