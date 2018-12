Ravit

Ranskan raviurheilu tiukalle talouskuurille – nyt putoavat superlähtöjenkin palkinnot

Ranskaa on pidetty ravimaailman taloudellisena ja urheilullisena mahtimaana, mutta kuluvan vuoden aikana maasta on kuulunut ikäviä taloudellisia uutisia.Peli ei vedä vanhaan malliin ja peliyhtiö PMU on joutunut säästötoimenpiteisiin. Ensin yhtiö ilmoitti karsivansa omia kulujaan lähes 32 miljoonalla eurolla ja viimeisimpänä tuli pommi, että seuraavaksi joudutaan pienentämään kilpailuissa jaettavia palkintorahoja vuoden 2019 alusta alkaen.Pudotus on noin 10 prosenttia ja se osuu suurinpiirtein tasapuolisesti kaikkiin maan ravilähtöihin. Leikattava kokonaissumma on 26 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2017 lukemiin.Ranskassa ajettiin vuonna 2017 11205 ravilähtöä, joissa jaettiin palkintorahoja 253 miljoonaa euroa.Rankimman kohtalon kokee luonnollisesti maan suuripalkintoisin ja maailman arvostetuin ravikilpailu Prix d'Amerique, jonka palkintopotti putoaa miljoonasta eurosta 900000 euroon. Montén superlähdössä Prix de Cornulierissa pudotus on 700000 eurosta 650000 euroon.Säästökuuri koskettaa myös suomalaisia ja suomenhevosia, sillä Vincennesissä vuodesta 2002 ajettu kylmäveriottelu on pudotettu pois tulevan vuoden ohjelmasta. Kahden kisan mittelö suomenhevosten ja Norjan, sekä Ruotsin kylmäveristen kanssa tullaan jatkossa ajamaan kahden vuoden välein. Vuoden 2019 ollessa ensimmäinen välivuosi.