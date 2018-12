Pekan ja Minnan otsat menivät kurttuun hevosautossa kotimatkan puolivälissä – toivonkipinä syttyi säkkipimeässä

Ravit

Pekan ja Minnan otsat menivät kurttuun hevosautossa kotimatkan puolivälissä – toivonkipinä syttyi säkkipimeäss

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuloksekas ravi-ilta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Navigaattoreita ja kännyköitä ei ollut. Etenimme puhtaasti ilmavainulla.

Ilo hiipui





Kipinä syttyi