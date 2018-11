Ravit

Teräsruunan titteli on tämän hevosen kohdalla vähättelyä – puoli miljoonaa ja sata mitalisijaa jo kasassa!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Välillä ei meinaa rata riittää, kun ruunaa lähtee lämmittämään.

Oikea T65-rivi