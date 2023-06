Ari Vataselta melkoinen vertaus Kalle Rovanperästä: ”Hyppää kuin Matti sumuun”

Kalle Rovanperän otteet saavat ensimmäisen suomalaisen rallin maailmanmestarin haltioitumaan.

Joensuu

Vuoden 1981 rallin maailmanmestari Ari Vatanen on mielissään Kalle Rovanperän vauhdista MM-sarjassa. Rovanperä johtaa MM-sarjaa kuuden kilpailun jälkeen.

Pienestä itäsuomalaisesta Tuupovaaran kunnasta itsensä rallimaailman huipulle ponnistanut Vatanen näkee nuoren maanmiehensä niittävän satoa, joka kylvettiin jo varhaisessa vaiheessa.

– Hän on nuorena aloittanut, joten rallin ajaminen on hänelle kuin toinen luonto. Nimenomaan se tekee Kallesta niin ylivertaisen.

Vatanen löytää suoran vertailukohdan toiseen suomalaiseen lajilegendaan. Matti Nykänen yllätti 18-vuotiaana kaikki ottamalla MM-suurmäen kultaa äärimmäisen haastavissa olosuhteissa.

– Olen verrannut häntä Matti Nykäsen ensi vuosiin, kun hän tuli julkisuuteen, hyppäsi Oslossa sumuun ja murtautui lasikaton läpi lajin huipulle. Se oli hänelle luonnollista, mutta jollekin toiselle, lineaarisen linjan myötä oppineelle se olisi ollut kauhistus. Kallen ajossa on samaa luontevuutta, Vatanen kuvailee.

– Häntä voi kutsua lapsineroksi, vaikka se onkin vähän hassu termi. Samaa helppoutta siinä on; kaikki tapahtuu itsestään, kaikki on helppoa. Eri syistä hän kokee välillä hidastuksia tai vastoinkäymisiä, kun esimerkiksi ajaa ensimmäisenä, mutta kun on tasainen pelikenttä, niin silloin hän hyppää kuin Matti sumuun. Menestys on varmaa.

Isä Harri totutti Kalle Rovanperän pienestä pitäen moottoriajoneuvoihin.

Luonnollisuus on yksi tekijä, joka on myös rallikuljettajalle hyve, mutta kun tähän lisätään vielä järisyttävä määrä harjoituskertoja, yksityiskohtien hiomista sekä virheistä oppimista, on resepti melko varmasti voittoisa.

– En vähättelisi Kallen kokemusta. Hän on kuitenkin aloittanut ajamisen todella nuorena ja tehnyt lukemattomia toistokertoja. Ei voi pois sulkea, etteikö 1980-luvullakin joku olisi voinut oppia rallin yhtä nuorena kuin Kalle. Nykyään nuoret ovat fiksuja ja ihmisten kehitys menee aina eteenpäin. Kalle on yksi osa tätä nykyistä aikaa, nyökkää Vatanen.

Vatanen, 71, viettää nyt vauhdikasta viikonloppua vaimonsa Ritan kanssa Joensuun seudulla viikonloppuna ajettavassa Itärallissa.

Pariskunta osallistui samaiseen kisaan voitokkaasti Opel Mantalla vuonna 1983. Nyt alla murisee tehokas takavetoinen BMW, jota Vatanen tuo tavoilleen uskollisena, tien täydeltä. Vatanen ajaa rallissa nolla-autoa.

– Silloin se oli oikeaa kilvanajoa, nyt on melkein sama asia. Vietämme myös 44-vuotishääpäivää samalla. Rita olisi ehkä halunnut jotain romanttisempaa, mutta mitä vielä ehdimmekään. Joensuussa on paljon hyviä ravintoloita, joten pääsemme varmasti illalliselle. Kaikkea hyvää on odotettavissa, Vatanen myhäili.