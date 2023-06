Sébastien Ogierin mitta täyttyi – ranskalaismestari vaatii pikaisia muutoksia rallin MM-sarjaan: ”Kukaan ei enää välitä”

Sébastien Ogier puhui suunsa puhtaaksi ralin nykytilasta. Hyssyttely ja roskien lakaisu maton alle eivät vie lajia eteenpäin.

Rallimestari Sébastien Ogier, 39, ottaa asioihin tavallisesti kantaa, kun kokee sen tarpeelliseksi. Ja kun niin käy, hän tekee sen hyvin tulikiven katkuisella tavalla. Nyt kahdeksankertaisen rallin maailmanmestarin hampaisiin on joutunut Kansainvälinen Autoliitto Fia, jonka flegmaattisuus ja sivuraiteilla poukkoilu ovat saaneet Ogierin näkemään punaista.

Ranskalaista komppasi myös Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville, joka antoi oman näkemyksensä lajin tilasta jo ennen Portugalin rallia toukokuussa.

Molemmat sarjan pitkäaikaisista huippukuljettajista haluavat ottaa voimakkaasti kantaa lajin oikeanlaisen kehittämisen puolesta. Vaarana kun on, että autonvalmistajien kiinnostus hiipuu jossain vaiheessa tyystin, mikäli pallo vierii liian kauaksi.

– Säännöissä on monta juttua, jotka eivät käy järkeen. Niin se vain on. Luulenpa, että monet ovat nyt samoilla linjoilla siinä, että koko MM-sarja vaatii uudelleen ajattelemista, koska kaikki on menossa alaspäin, latasi Ogier nettisivusto DirtFishin mukaan.

” Säännöissä on monta juttua, jotka eivät käy järkeen.

Aivan tyystin Ogier ei ole kyennyt rallista irrottautumaan. Tuloslistaa katsoessa voi todeta, että mitään syytä kuljettajaeläkkeelle siirtymisen ei ole, mutta rallin antama vastine on hiipunut uhkaavasti Ogierin silmissä.

Kotona Münchenissä Ogieria odottaa vaimo Andrea sekä pariskunnan kaksi lasta. Ogier on jatkanut kilpailemista jo toista vuotta osa-aikaisena kuljettajana, voitettuaan uransa kahdeksannen mestaruuden vuonna 2021.

– Kukaan ei enää välitä MM-sarjasta. Olen jo pitkään valinnut perheen ennen rallia – myös, koska titteli rallissa ei enää tarkoita minulle enää juuri mitään. Monta syytä löytyy.

Osa MM-sarjan kuljettajista tapasi toisensa ennen Sardinian rallia FIA:n kuljettajien komission tilaisuudessa, jonka varapuheenjohtaja Petter Solberg järjesti kisaviikon maanantaina.

Mukana oli myös Ogier, joka piti tapaamisen annista. Muutoksia kuitenkin vaaditaan pikaisesti, ennen kuin on liian myöhäistä.

– Meidän täytyy tehdä jotain saadaksemme tilanteesta paremman. Potentiaalia löytyy.

Vaikka Ogierin ajot sarjassa loppuisivat hyvinkin pian, haluaa ranskalainen nähdä itselleen rakkaan lajin elinvoimaisena lähtönsä jälkeen. Miehen mielestä päättäjät ovat keskittyneet vääriin asioihin liian paljon.

– Useat fanit rakastavat lajia, mutta monet aspektit myös saavat ihmiset pettymään. Nyt kulutamme viikonloppumme tuomariston kuulemisissa typeristä syistä johtuen, kun huomiota tarvittaisiin paljon tärkeämmissä asioissa, Ogier jyrisi.