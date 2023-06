Massimo ”Miki” Biasion kertoo Henri Toivosen kuolemasta

Rallilegenda ja lajin kaksinkertainen maailmanmestari Massimo ”Miki” Biasion on kokenut lajin mustimmat hetket sekä voittamisen riemun.

Olbia

Italialainen Massimo ”Miki” Biasion on kiistatta yksi rallin MM-sarjan suurista legendoista. Tässä haastattelussa hän kertoo muun muassa lajin mustimmista hetkistä ja puhuu rakkaan ystävänsä Henri Toivosen kuolinturmasta.

Biasion, 65, on kaksinkertainen maailmanmestari vuosilta 1988 ja 1989. Hän voitti MM-tittelinsä maineikkaan italialaisen Lancia Martini -tallin Delta-ajokilla.

Biasion kilpaili MM-sarjassa myös Fordilla ja voitti urallaan yhteensä 17 MM-osakilpailua ja nappasi 40 MM-palkintopallisijaa.

– Minulle kuuluu erittäin hyvää. Olen todella hyvässä kunnossa. Tulen koko ajan vanhemmaksi, mutta samalla mieleltäni nuoremmaksi, hyväntuulinen Biasion kertoi Ilta-Sanomille Sardinian MM-rallissa.

– Sardinian-kilpailu on yksi mieliralleistani. Kilpailin täällä 1980-luvulla EM-sarjan osakilpailuissa. On fantastista nähdä nämä uuden sukupolven hybridiautot näillä teillä, kun muistelen vanhoja aikoja. Lisäksi täällä on paljon ystäviäni, Biasion sanoi.

Miki Biasion on iloinen rallilegenda.

Intohimoisessa Lancian rallitallissa eri kuljettajien välinen sisäinen kilpailu oli ajoittain kivikovaa, mutta Biasion on säilyttänyt erittäin lämpimät välit entisiin suomalaisiin tiimikavereihinsa Markku Aléniin ja Juha Kankkuseen.

– Olemme erittäin hyviä ystäviä Markun kanssa. Esimerkiksi noin kuukausi sitten olimme Markun kanssa Sardiniassa Martini Racingin illallisella erään Historic-rallitapahtuman yhteydessä, Biasion kertoo.

– Olen myös säännöllisesti yhteyksissä Juha Kankkusen kanssa. Hän on myös hyvä ystäväni. Soittelemme melko usein ja tapaamme toisiamme ainakin pari kertaa vuosittain. Italiassa ja Monte Carlossa esimerkiksi, Biasion jatkaa.

Biasionin viimeisestä Suomen-visiitistä on vierähtänyt jo aikaa.

– Se taisi olla vuonna 2003 muistaakseni. Joka tapauksessa edellinen kerta Suomessa oli silloin kun testasin Super 1600-luokan Fiat Abarth Puntoa Keski-Suomessa, Jyväskylän seudulla, Biasion pohtii.

Massimo Biasion kuvattuna vuonna 1990-luvulla kakkoskuljettajansa Tiziano Sivieron kanssa.

Biasion voitti maailmanmestaruutensa A-ryhmän Lancia Delta Integralella. Hän oli kuitenkin mukana jo pahamaineisella B-ryhmän aikakaudella, jolloin ralli oli huippusuosittua – ja todella vaarallista.

B-ryhmän huipputehokkaat ja näyttävät autot villitsivät yleisöä sekä kiehtoivat kuljettajia ja insinöörejä.

Lancian ralliautoja kuvattuna Juha Kankkusen yksityisessä automuseossa 2019.

Massimo Biasionin käyttämä B-ryhmän Lancia Delta S4 kuvattuna Juha Kankkusen yksityisessä automuseossa 2019.

Massimo Biasionin käyttämä B-ryhmän Lancia Delta S4 kuvattuna Juha Kankkusen yksityisessä automuseossa 2019.

Autojen ja rallitapahtumien turvallisuus oli kuitenkin B-ryhmän huumassa jäänyt toissijaiseksi.

Lue lisää: ”Repivät ruumisarkut” paukkuivat ja sylkivät tulta – ja suomalaiset olivat luokan kuninkaita: ”Otimme aivan hirveitä riskejä”

Vuonna 1985 italialainen Lancia-kuljettaja Attilio Bettega kuoli Korsikan MM-rallissa sattuneessa onnettomuudessa ja Peugeot-kuljettaja Ari Vatanen loukkaantui samana vuonna hengenvaarallisesti Argentiinan MM-rallissa.

” Henri oli rakas ystäväni, he kaikki olivat rakkaita ystäviä. Se oli todella vaikeaa aikaa elämässäni.

B-ryhmän aikakauden mustin vuosi oli 1986.

Portugalilaisen Joaquim Santosin B-ryhmän Ford RS 200 syöksyi tuhoisin seurauksin yleisön joukkoon Portugalin MM-rallissa. Onnettomuudessa kuoli neljä ja loukkaantui useita.

Portugalin turman lisäksi Henri Toivonen ja hänen amerikanitalialainen kakkoskuljettajansa Sergio Cresto kuolivat ulosajossa Korsikan MM-rallissa 1986.

Toivosen ohjaama Lancia Delta S4 syöksyi rotkoon ja syttyi räjähdysmäisesti palamaan. Onnettomuuden syystä on esitetty erilaisia teorioita, mutta täysin yksiselitteistä vastausta murhenäytelmään ei ole saatu.

Biasion oli niiden ensimmäisten kuljettajien joukossa, jotka saapuivat Toivosen ja Creston turmapaikalle Korsikalla vuonna 1986.

– Ne olivat surullisia aikoja. Vuosi ennen Henrin ja Sergion onnettomuutta oli ollut Bettegan onnettomuus…ne olivat kokonaisuudessaan urani pahimpia hetkiä.

– Henri oli rakas ystäväni, he kaikki olivat rakkaita ystäviä. Se oli todella vaikeaa aikaa elämässäni, oli vaikeaa päästä yli siitä kaikesta.

– Kilvanajajan ammatissa pitää kuitenkin katsoa eteenpäin. Kaksi viikkoa Henrin onnettomuuden jälkeen olin taas ajamassa ralliautoa. Olemme menettäneet moottoriurheilussa vuosien varrella kalliita ihmishenkiä, mutta tämä on moottoriurheilua ja lajin luonne, Biasion pohtii.

Henri Toivonen oli äärimmäisen lahjakas kuljettaja. Hän oli erittäin todennäköisesti matkalla maailmanmestariksi.

B-ryhmän aikana rallit olivat pidempiä kuin nykyään ja kilpailujen luonne oli muutenkin erilainen.

Lopulta B-ryhmä kiellettiin liian vaarallisena. Kaudeksi 1987 tilalle MM-sarjan pääluokaksi tuli enemmän tuotantoautoihin perustunut A-ryhmä.

– Minulla oli mahdollisuus ajaa B-ryhmän autoja aikana, jolloin ralli oli uskomattoman suosittua ja kilpailu oli todella kovaa.

– Minusta nykyiset autot ovat myös fantastisia, ne ovat todella, todella nopeita. Rallit ovat nykyisin lyhyempiä ja luonteeltaan hieman erilaisia verrattuna menneeseen aikaan, mutta laji on silti yhä erittäin jännittävä ja näyttävä, Biasion tuumaa.

Biasion kehuu puolustavan maailmanmestarin, 22-vuotiaan Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperän kykyjä.

– Kalle on yksi MM-sarjan tähdistä. Hän on uskomattoman kypsä ja taitava kuljettaja nuoreen ikäänsä nähden. Kalle on nokkela ja ajaa taktisesti todella viisaasti, vaikka on vielä kovin nuori.

– Hän osaa valita paikat, missä pitää todella hyökätä ja ajaa ihan äärirajoilla. Hän osaa myös valita paikat, jolloin kannattaa ajaa hieman maltillisemmin, rallilegenda Biasion ylistää.

Biasion itse ei enää kilpaile aktiivisesti, mutta kaasuttelee ralliautoilla muun muassa näytösajoissa. Lisäksi hän työskentelee rengasvalmistaja Pirellin ja moottoriurheiluvälineyritys Sparcon PR-lähettiläänä.

– Organisoin myös Italiassa Vicenzassa vuosittain järjestettävää rallymeeting-tapahtumaa, hän toteaa.

Biasion kertoo edelleen asuvansa syntymäkaupungissaan Bassano del Grappassa vaimonsa kanssa. Hänen neljä aikuista lastaan ovat jo muuttaneet omilleen.