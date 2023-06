Kalle Rovanperä neuvottelee Hyundain kanssa – Jari-Matti Latvala kertoi rallisivustolle Toyotan selkeän vastauksen

Toyota haluaa pitää kiinni ykköstähdestään.

Tallipomo Jari-Matti Latvala haluaa pitää Kalle Rovanperän Toyotalla. Kuva on viime viikonlopun Sardian MM-rallista.

Keskustelu rallin supertähden Kalle Rovanperän tulevaisuudesta syöksyi ylikierroksille maanantaina. Rallisivusto Dirtfish uutisoi, että Rovanperä on aloittanut neuvottelut sopimuksesta Hyundain kanssa.

Käytännössä ainoat realistiset vaihtoehdot suomalaiselle ovat joko jatko Toyotalla tai siirtyminen Hyundaille. Rovanperän manageri Timo Jouhki kertoi julkisuuteen sen, mikä oli jo selvää: kaikki on auki.

Rovanperän sopimus Toyotan kanssa päättyy tämän kauden jälkeen.

Nyt Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on kommentoinut Dirtfishille Rovanperän sopimusasioita. Latvala ei jättänyt mitään epäselväksi puhuessaan japanilaisyhtiön aikeista.

– Olemme täysin sitoutuneita pitämään Rovanperän. Uskomme, että meillä on todella kilpailukykyinen paketti, jonka voimme tarjota Kallelle. Uskomme, että hän ajattelee samoin. Tämä on hänen kotitiiminsä, ja meillä on hyvin samanlainen mielenlaatu, kun olemme kotoisin samalta alueelta Suomessa, Latvala sanoi sivustolle.

– On aivan normaalia, että kesän aikana tulee juttuja sopimusasioista. Kausi alkaa olla puolivälissä.

Latvala jatkoi kertomalla, että pitää Rovanperää Toyotan perheenjäsenenä. Samalla hän muistutti, että Toyotan leivissä onnistuu myös Rovanperän suosima drifting-kisailu.

– Rakastamme Kallen intohimoa ja intoa kaikkea sitä kohtaan, mitä hän tekee, oli kyse sitten rallin maailmanmestaruuden voittamisesta tai Corollan drifting-auton ajamisesta. Hän on osa perhettämme.

Rovanperä johtaa rallin tämän kauden MM-sarjaa. Kausi jatkuu kesäkuun loppupuolella Keniassa ajettavalla Safari-rallilla.