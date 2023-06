Rallisivusto: Kalle Rovanperä ja Hyundai neuvottelevat sopimuksesta

Dirtfishin mukaan Kalle Rovanperän manageri Timo Jouhki on aloittanut sopimusneuvottelut myös Hyundain kanssa.

SuomalaiSen ralliässän ja hallitsevan maailmanmestarin Kalle Rovanperän, 22, manageri Timo Jouhki neuvottelee suojattinsa siirtymisestä Hyundaille ensi kaudeksi, uutisoi rallisivusto Dirtfish.

Rovanperä ajaa tällä hetkellä Toyotalla. Hyundai on se kova kilpailija.

Rovanperän sopimus Toyotan kanssa päättyy tämän kauden jälkeen. Hän ajaa Toyotalla neljättä kauttaan.

Dirtfishin mukaan suomalaisen manageri olisi jo aloittanut neuvottelut kilpailijatallin kanssa.

Dirtfishin mukaan Jouhki keskustelee myös Rovanperän nykyisen tallin Toyotan kanssa.

– Juuri nyt kaikki on auki ensi kaudelle ja siitä eteenpäin, Jouhki sanoi sivustolle.

Rovanperä johtaa rallin MM-sarjaa. Hän on saalistanut kuudesta ensimmäisestä MM-osakilpailusta 118. Toisena on Hyundain Thierry Neuville 93 pisteellään. Belgialaisen tallitoveri Esapekka Lappi on kuudentena. Lappi on saanut 67 pistettä tällä kaudella.