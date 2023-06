Sébastien Ogierista velloo kuuma keskustelu – suurmestarilta suorat sanat kohupuheisiin

Suurmestari Sébastien Ogierin kuviot puhuttavat.

Olbia

Ranskalainen suurmestari Sébastien Ogier, 39, on viime ajat kaasutellut valikoituja ralleja Toyotan keikkakuskina, eikä siis osallistu koko MM-sarjaan.

Sardinian MM-rallissa Ogier rysäytti ulos tieltä johtopaikalta lauantai-iltana. Hän on nyt MM-pistetaulukossa viidentenä jo 48 pistettä perässä kärkimies Kalle Rovanperää.

Lue lisää: Rallituomio: Tähän ongelmaan on keksittävä ratkaisu – ryteiköstä ilmestyi kuumottava näky

Ennen ulosajoaan Ogier oli kärsinyt autonsa teknisistä ongelmista. Ulosajo johtui Ogierin mukaan siitä, että hänen mutainen ajotossunsa lipsahti polkimelta, kun hän yritti jarruttaa.

Ogier arvioi, ettei hänellä olisi ollut ilman ulosajoakaan lopulta edes mahdollisuutta taistella Sardinian-kilpailun voitosta, koska autossa oli vikaa.

Ogier on siis lähtökohtaisesti keikkakuski, mutta osa on nähnyt ranskalaisen silti edelleen haastajana myös MM-tittelitaistossa. On myös uumoiltu, että Ogierin nälkä kasvaa syödessä, eli hän satsaisi sittenkin myös maailmanmestaruuden tavoitteluun ajamalla enemmän MM-ralleja kuin alun perin uskottiin.

Ilta-Sanomat kysyi Ogierilta suoraan, että aikooko tämä sittenkin tavoitella maailmanmestaruutta tällä kaudella.

– Jätin oma-aloitteisesti jo kaksi osakilpailua väliin. Pari kilpailua meni minulta siis jo siten että en niihin osallistunut, mutta suunnitelmana on jättää aika monta osakilpailua väliin myös vastedes.

– Nautin todella paljon tästä tilanteesta – en voi korostaa sitä liikaa. Saan ajaa rallia fantastisen tallin tehokkaalla autolla ja myös voitan joitain kilpailuja.

– Koen kuitenkin, että kotona perheeni kanssa viettämälläni ajalla on enemmän arvoa kuin uudella MM-tittelillä. Olen onnellinen nykytilanteessa, kahdeksankertainen maailmanmestari Ogier sanoi.

Sébastien Ogier kiidätti Toyotaansa Sardiniassa.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala, 38, on todennut, että Ogier ajaisi ”noin puolet” MM-kauden 13 rallista.

– Se on enemmän tai vähemmän se suunnitelma, millä mennään. Onko se sitten seitsemän vai kahdeksan MM-rallia, mutta tuo on se ajatus pääpiirteittäin, Ogier itse totesi.

Ogier on nyt osallistunut tällä kaudella neljään MM-ralliin. Kesäkuun loppupuolella ajettavaan Kenian MM-ralliin Toyota on jo ilmoittanut Ogierin osallistuvan.