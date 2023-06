Esapekka Lappi paljasti tallinsa kovan kulissipelin – ”Lyötiin kaikki ässät ja kurkot hihasta”

Esapekka joutui alistumaan kakkossijaan tallitoverinsa taakse Sardinian MM-rallissa.

Esapekka Lapin valtasivat ristiriitaiset tunteet sunnuntaina Sardinian MM-rallin maalissa.

Lappi, 32, teki ammattimiehen työn ja toi Hyundainsa maaliin toisella sijalla. Samalla hän varmisteli tallilleen kaksoisvoiton, kun hänen tallitoverinsa Thierry Neuville otti voiton.

Silti Lappia korpesi, sillä hän ei käytännössä voinut taistella enää voitosta lauantai-illan jälkeen. Kun Neuville siirtyi kilpailun johtoon, oli Lapin toinen sija käytännössä jäädytetty.

– Totta kai tämä turhauttaa, mutta se pitää hyväksyä, Lappi sanoi.

Lapin ja Neuvillen keskinäistä kahinaa voitosta ja turhaa riskinottoa ei olisi katsottu hyvällä Hyundain johdossa.

Lisäksi Neuvillella, 34, on tallissa lähtökohtaisesti paljon vahvempi asema kuin Lapilla. Neuville on ollut vuosikaudet Hyundain luottomiehiä, kun Lappi puolestaan on eteläkorealaismerkin palveluksessa ensimmäistä vuottaan.

Lisäksi Neuville oli ja on myös kuluvan kauden MM-pisteissä paremmassa asemassa kuin Lappi. Neuville on MM-pisteissä toisena ja Lappi kuudentena.

Esapekka Lappi osoitti ajokykynsä Sardiniassa.

Lappi oli lauantai-iltana tilanteeseen äärimmäisen pettynyt ja puhui vitutuksesta, mutta sunnuntaina maalissa tunteet olivat jo hivenen laantuneet.

– Totta kai tunteet ovat vähän laantuneet, kun on saanut yön yli nukuttua. Kyllä se silti hampaan koloon jätti.

– Toinen sija on kuitenkin hyvä sija. Pakkohan se on ajatella positiivisesti. Voittotaisteluun olisi riittänyt vauhti, mutta ei voi mitään. Silti tässä on hyvä podium-putki meneillään, Lappi totesi viitaten kolmanteen peräkkäiseen palkintopallisijaansa.

Kaksoisvoitto ja ylipäätään onnistuminen oli viime ajat alamaissa kulkeneelle Hyundaille erittäin tärkeä.

Tallin vuotta on synkistänyt suositun irlantilaiskuljettajan Craig Breenin kuolema testeissä sattuneessa onnettomuudessa Kroatiassa huhtikuussa. Lisäksi tulokset ralleissa ovat jääneet laihoiksi.

Voitto oli eteläkorealaismerkille ensimmäinen tällä kaudella.

– Voitto tuntui tosiaan olevan tiimille aika tärkeä. Lyötiin kaikki ässät ja kurkot hihasta lauantaina, että saataisiin se voitto tallille. Kaikki renkaat käytettiin, sunnuntaille ei jäänyt mitään (jäi vain käytettyjä), Lappi kertoi.

– Se oli strateginen riski, mutta se osui kohdalle ja kannatti, hän jatkoi.

Esapekka Lappi vauhdissa Sardiniassa.

Lapille palkintopaikkasija oli uran 13:s MM-sarjan pääluokassa. Hän on voittanut urallaan yhden MM-rallin. Tuo voitto lohkesi Toyotan ratissa Keski-Suomen soraränneistä vuonna 2017.

– Enpä tiedä, koska seuraava tulee.

Tallitoveri Neuvillella on koossa 18 MM-osakilpailuvoittoa ja yhteensä 59 MM-palkintopallisijaa.

Seuraava MM-ralli ajetaan Keniassa 22.-25. kesäkuuta. Lappi kilpailee siellä ensimmäistä kertaa urallaan.

– Kenian-kilpailuun pitää keskittyä enemmän kuin muihin ralleihin. Se on varmasti seikkailu. Sinne pitää lähteä vähän katsomaan, että miten menee, ettei lähde vaan syöttämään voitosta, Lappi tuumi.