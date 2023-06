Kalle Rovanperä saattaa painella pian isänsä ohi – ”Onko näin?”

Kalle Rovanperä on kiinni tärkeässä palkintopallisijassa Sardinian MM-rallissa.

Olbia

Kalle Rovanperä, 22, ajelee kohti kelpo pistepottia Sardinian MM-rallissa.

Rovanperä sanoi ennen rallia, ettei pidä Sardinian-kilpailun teiden luonteesta. Lisäksi Rovanperä totesi odottavansa vaikeaa viikonloppua siksikin, että hän joutuu MM-kärkimiehenä putsaamaan alussa tietä liukkaasta irtosorasta ajojärjestyksessä takaa tuleville.

Nyt tilanne ennen rallin päätöspäivää on kuitenkin se, että Toyota-kuljettaja Rovanperä on kiinni palkintopallisijassa.

Kilpailun päätöspäivänä sunnuntaina ajetaan vain neljä erikoiskoetta. Rovanperä on kolmantena, minuutin ja 50,7 sekunnin päässä kilpailua johtavasta belgialaisesta Hyundai-kuljettaja Thierry Neuvillesta. Rovanperän ero toisena olevaan Neuvillen tallitoveriin Esapekka Lappiin on minuutti ja 14,3 sekuntia. Neljäntenä oleva Elfyn Evans on hävinnyt Rovanperälle liki neljä minuuttia.

Varma suorittaminen ja Toyota-tallitoveri Sébastien Ogierin ulosajo kärkipaikalta siivittivät Rovanperää lauantaina kohti palkintosijaa.

– Vähän katselin, mitä tapahtuu, puolustava maailmanmestari kuvaili lauantaitaan.

Kilpailun viimeiseltä Power Stage -erikoiskokeelta jaetaan tuttuun tapaan lisäpisteitä parhaimmille.

– Se riippuu ihan fiiliksestä, kuinka paljon powerille satsataan. Katsotaan keli ja muut asetelmat ja sitten vedetään fiiliksen mukaan, Rovanperä suunnitteli.

Kalle Rovanperä kiidätti Toyotaansa Sardiniassa.

Lauantain ajopäivän päätteeksi Kalle Rovanperän Harri-isä saapui juttelemaan poikansa kanssa.

Nuorempi Rovanperä siirtyy isänsä ohi MM-tason palkintopaikkasijojen määrässä, jos hän seisoo sunnuntaina palkintopallipaikalla Sardiniassa.

Isällä ja pojalla on nyt kummallakin yhteensä 15 MM-palkintopaikkasijaa.

– Jaa, onko näin? No katsotaan nyt rauhassa, että pääseekö poika ohi, isä-Rovanperä naurahti hyväntuulisesti.

Voittojen määrässä Kalle on jo porhaltanut isänsä ohi. Kalle Rovanperällä on yhteensä yhdeksän voittoa MM-sarjan pääluokasta, kun Harri-isällä niitä on yksi.