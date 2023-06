Esapekka Lappi: ”Vi****aa”

Esapekka Lappi latasi kovaa tekstiä Sardinian MM-rallissa lauantai-iltana.

Olbia

Esapekka Lapilla, 32, on vankka ote palkintopallisijasta Sardinian MM-rallissa.

Silti miehen tunnelmat ovat ristiriitaiset ja pettymys puskee väkisin päällimmäiseksi tunteeksi.

Lappi päätti lauantain ajopäivän toisena, 36,4 sekunnin päässä kilpailua johtavasta Hyundai-tallitoveristaan, belgialaistähti Thierry Neuvillesta.

Lapin ero kolmantena olevaan Toyota-mies Kalle Rovanperään on minuutti ja 14,3 sekuntia.

Kilpailun päätöspäivänä sunnuntaina ajetaan enää neljä erikoiskoetta. Nyt näyttääkin vahvasti siltä, että Lapin tehtävänä on varmistaa Hyundaille kaksoisvoitto ja tuoda eteläkorealaismerkin auto maaliin toisella sijalla.

Lapin ja Neuvillen keskinäistä kahinaa voitosta ja turhaa riskinottoa ei katsottaisi hyvällä Hyundain johdossa.

Lisäksi Neuvillella on tallissa lähtökohtaisesti paljon vahvempi asema kuin Lapilla. Neuville on ollut vuosikaudet Hyundain luottomiehiä, kun taas Lappi on eteläkorealaismerkin palveluksessa ensimmäistä vuottaan.

Neuville on myös kuluvan kauden MM-pisteissä paremmassa asemassa kuin Lappi. Neuville on MM-pisteissä viidentenä ja Lappi kuudentena. Näissä asetelmissa Lapin on siis tyydyttävä kakkossijaan, jos Neuville ei kohtaa mitään yllättävää teknistä ongelma tai tee ajovirhettä.

– Ei mulle ole mitään sanottu (tallin johdosta tallimääräyksestä), mutta kaikki on selvää. Ei siihen tarvitse kuin käyttää omia aivojaan, pikkuisen raksutella tuolta. Se on semmoista, pettynyt Lappi totesi tilanteesta.

– Kyllä se vituttaa.

– Kyllä se jossain vaiheessa muuttuu (tunne paremmaksi), mutta kun teet tuolla hommia takapuoli ruvella ja sitten käy näin, Lappi tuskaili.

Esapekka Lappi taiteili Sardinian liukkailla rallipoluilla lauantaina.

Lauantain ajopäivän alkaessa Lappi johti rallia 0,1 sekunnin erolla toisena olleeseen Toyota-tähti Sébastien Ogieriin. Ogier rysäytti lauantai-iltana ulos tieltä, mutta Lappi jatkaa rallia kisan päätöspäivään siis toiselta sijalta.

– Tuolla tavalla kun köröttelee, niin varmaan maaliin pääsee, Lappi tuumi viitaten lauantain loppuillan ajamiseensa.

Lappi on voittanut yhden MM-rallin urallaan. Tuo voitto tuli Keski-Suomen soraränneistä Toyotalla vuonna 2017.

Hyundain tallille tuloillaan oleva voitto olisi ensimmäinen tällä kaudella.