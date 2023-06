Kalle Rovanperältä suoraa puhetta Sardiniassa – ”Silleen se on tehtävä”

MM-rallin ratkaisuhetket ovat käsillä.

Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä saapui neljännellä sijalla Sardinian MM-rallin lauantain huoltotauolle.

Puolustavan maailmanmestarin ja MM-pistetaulukon kärkimiehen Rovanperä ero kolmantena olevaan Hyundain belgialaistähteen Thierry Neuvilleen oli 38,8 sekuntia.

Viidentenä ollut Elfyn Evans oli hävinnyt Rovanperälle liki kolme minuuttia, joten erot tulosliuskalla ylös- ja alaspäin olivat Rovanperän kannalta jo melko isoja.

– Tuollaista eroa ei voi oikeastaan pelkästään ajamalla enää kiinni ottaa. Nousua voi tulla, jos muille sattuu jotain (teknisiä murheita, ulosajo). Katsotaan, miten tulevat sääolot vaikuttavat kilpailuun, kaikki joutuvat varmaankin säästämään myös renkaita sunnuntaille, Rovanperä, 22, pohti.

Kalle Rovanperä vauhdissa Sardinian soralla.

Rallia johtavalle Toyota-tallitoverilleen Sébastien Ogierille Rovanperä oli hävinnyt jo yli minuutin.

Rovanperä myönsi, että periaatteessa hän tyytyy nyt ottamaan saatavilla ovat MM-pisteet ja satsaa sunnuntaina Power Stageen, josta on mahdollisuus napata lisäpistepotti.

– Silleen se on tehtävä. On maksimoitava ne pisteet, mitkä ovat nyt tulossa. Ja Power Stage on tosi tärkeässä osassa siinä.

Sardinian MM-ralli päättyy siis sunnuntaina.