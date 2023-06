Näin Kalle Rovanperä kertoi hurjasta törmäyksestään lehmän kanssa – kartanlukijalta arvio eläimen kohtalosta

Sardinian MM-rallissa on koettu draamaa ja rytinää.

Kalle Rovanperä, 22, joutui poikkeukselliseen vaaratilanteeseen perjantaina Sardinian MM-rallissa.

Maailmanmestarin auton eteen ilmestyi täysin yllättäen lehmiä kilpailun neljännellä erikoiskokeella.

Rovanperä pelasti tilanteen terävillä reaktioillaan ja pääsi jatkamaan kilpailua. Rovanperä joutui väistämään lehmiä tien ulkopuolelta.

Yhteen lehmistä hän kuitenkin törmäsi, sillä suomalaiskuljettajalla oli vain vähän aikaa reagoida. Hän yritti väistää lehmiä kääntämällä tien vasemmalla puolella olevaan ojaan, mutta osumalta ei siis vältytty.

– Siellä oli heti pitkän pätkän alussa tilannetta. Ojassa oli isoja kiviä, niin ei voinut ihan heti mennä siltäkään puolelta, että siitä välistä mentiin. Pudotin auton siihen ojaan vauhdissa ja yksi lehmä jäi alle.

– Kävi tuuri, ettei hajonnut syylari (jäähdytin) tai ettei se lentänyt siihen tuulilasiin. Kyllä se aika kovaa siihen kopsahti.

Lehmä osui auton oikeaan etukulmaan. Rovanperä pääsee tällä tietoa jatkamaan rallia normaalisti, vaikka autossa oli ainakin ulkoisia vaurioita.

Kalle Rovanperän Toyota kuvattuna lehmän kanssa sattuneen törmäyksen jälkeen.

Rovanperä on kärsinyt myös tien putsaajan roolista, sillä hän ajaa ensimmäisenä kuljettajana reitillä ja ”auraa” baanaa liukkaasta irtosorasta. Hän on neljän erikoiskokeen jälkeen tulosliuskalla kahdeksantena. Rovanperä on hävinnyt 49,5 sekuntia kilpailua johtavalle Toyota-tallitoverilleen Sébastien Ogierille.

Rovanperä myönsi, että ”lehmätapauksen” takia keskittyminen hieman herpaantui, kun hänen piti tarkkailla, että onko auto kunnossa.

– Muutaman kilometrin se vaikuttaa. Täytyy katsoa, että nousevatko moottorin lämmöt ja onko auto hajonnut. Mutta ei se siihen ajorytmiin varsinaisesti hirveästi vaikuta, mutta totta kai siinä pitää hetki tsekkailla, että tuliko mitään damagea (vaurioita).

Rovanperä ei tarkasti tiennyt, miten lehmän kävi.

– Ei jääty katsomaan. Että kuoliko.

Kalle Rovanperällä riittää kirimistä Sardinian soralla.

Rovanperän kakkoskuljettaja Jonne Halttunen arvioi, että eläin lopetetaan, jos se on pahasti loukkaantunut.

– Eiköhän se niin mene. Tuskin sitä jätetään kitumaan.