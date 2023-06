Esapekka Lappi tykitti heti pohjat Sardiniassa! Kalle Rovanperä odottaa vaikeuksia

Sardinian MM-ralli saatiin vauhtiin.

Olbia

Sardinian MM-ralli saatiin vauhtiin torstaina avauserikoiskokeella Olbian kaupungissa.

Sekä asfalttia että rallicross-tyylistä sorabaanaa tarjonneella pikataipaleella nopein oli Hyundai-kuljettaja Esapekka Lappi, joka päihitti toiseksi tulleen M-Sport-Ford-tallin virolaistähden Ott Tänakin 0,2 sekunnilla.

– Tällä avauspätkällä oli hauskaa. Ylipäätään erikoiskokeet ovat ihan ok täällä. Siellä on joitain pehmeitä tieosuuksia ja joitain kovempia osuuksia. Olen silti varma, että sääoloilla on iso merkitys tänä viikonloppuna, Lappi, 32, arvioi.

– Tähtään palkintopallille – kuten aina, Lappi totesi.

Kisan avauserikoiskokeen kolmas oli Lapin belgialainen tallitoveri Thierry Neuville. Kalle Rovanperä oli Toyotallaan viides hävittyään Lapille 1,2 sekuntia.

Ralli alkaa toden teolla perjantaina, jolloin ajetaan kuusi erikoiskoetta. Ohjelmassa on muun muassa liki 50 kilometriä pitkä Monte Lerno–Sa Concheddan erikoiskoe, joka ajetaan kahteen kertaan. Näin pitkä pikataival on nykyään harvinainen MM-rallissa.

Puolustava maailmanmestari Rovanperä on sanonut odottavansa vaikeaa viikonloppua, koska hän joutuu MM-pistetaulukon kärkimiehenä putsaamaan tietä liukkaasta irtosorasta ajojärjestyksessä takaa tuleville.

Viime päivinä Sardinian teitä on piiskannut ajoittainen ukkossade. Myös tihkusadetta on tullut. Rallireitille on sääennusteissa povattu myös viikonlopuksi sateita.

Periaatteessa sade voisi olla hyvä asia Rovanperälle, sillä kosteus sitoo irtosoraa ja se voi parantaa teiden pitoa.

– Toivottavasti sade auttaisi meitä ainakin vähän, Rovanperä totesi, mutta muistutti samalla myös rengasvalintojen vaikeudesta.

Sardinian ralli ei ylipäätään kuulu Rovanperän suosikkikilpailuihin. Hän on kertonut, ettei ole oikein koskaan löytänyt Sardinian reitin kapeille ja kivikkoisille tieosuuksille oikeaa ajorytmiä.

JÄRJESTÄJÄT eivät usko, että erikoiskokeita jouduttaisiin perumaan sen takia, että ne kuluisivat sateiden jäljiltä liian huonoon kuntoon.

Kilpailun toinen erikoiskoe ajetaan perjantaina alkaen kello 9.40 Suomen aikaa. Perjantaina ohjelmassa on siis kaikkiaan kuusi erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.