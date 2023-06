Tähtikuljettajalta äärimmäisen vahvaa tukea Teemu Suniselle

Teemu Suninen sai tukea nimekkäältä taholta.

Sardinia

Rallin MM-sarjan konkarikuljettaja Daniel Sordo antaa äärimmäisen vahvan tukensa Teemu Sunisen pestaamiseen Hyundain tehdastalliin ja eteläkorealaismerkin Rally1-hybridiautoon.

Espanjalainen Sordo, 40, on itse kaasutellut Hyundailla vuodesta 2014 lähtien. Viime ajat hän on ajanut valikoituja MM-ralleja Hyundain ajokilla.

Suninen, 29, on vahva ehdokas ajamaan Hyundain tehdastallin Rally1-autoa rallin MM-sarjassa kesällä, sillä tiimi tarvitsee kuljettajan Viron, Suomen ja Chilen osakilpailuihin MM-sarjassa.

Lue lisää: Suomalaiskuskille avautumassa huippupesti rallin MM-sarjassa – ”Kyllä minä siihen nimeni vetäisen”

Hyundailla tuli tarve löytää kuljettaja sen jälkeen, kun tallin irlantilaiskuljettaja Craig Breen kuoli huhtikuussa Kroatiassa testeissä sattuneessa onnettomuudessa.

Sordo itse sanoo, ettei hän aja Virossa, Suomessa tai Chilessä.

Suninen testasi hiljattain Keski-Suomessa kahden päivän ajan Hyundain Rally1-hybridiautoa. Sunisen mukaan testit sujuivat hyvin ja jättivät luottavaisen mielen.

Keskiviikkona Suninen sanoi Sardiniassa, ettei hän ole toistaiseksi allekirjoittanut sopimusta pestistä Hyundain tehdastalliin.

Teemu Suninen vauhdissa Keski-Suomen soraränneissä.

Hyundain tallipomo Cyril Abiteboul puhui keskiviikkona tallin kuljettajatilanteesta maltilliseen sävyyn. Hän antoi ymmärtää, että Suninen on ehdokas pestiin, muttei vahvistanut mitään.

Sordon mielestä Suninen on ehdottomasti oikea mies hommaan.

– Suninen ansaitsee sen paikan. Hän onnistuu varmasti hyvin ja pystyy tekemään tulosta. Eikä pelkästään noissa mainituissa ralleissa, vaan ihan jokaisessa MM-sarjan osakilpailussa – ihan varmasti, Sordo kehui.

– Hän on minusta hyvä kuljettaja. Lisäksi Suninen on ollut jo meidän kanssamme, hän on meidän miehiämme, Sordo viittasi Sunisen rooliin alemman Rally2-kilpakategorian Hyundai-kuljettajana.

Daniel Sordo kehui Teemu Sunista vuolaasti Sardiniassa.

Suninen ajoi aiemmin vuosia Fordin edellisen sukupolven WRC-autolla MM-sarjassa.

Sunisen uran paras sijoitus MM-tasolla on tullut juuri Sardiniasta. Hän oli Sardinian rallin kokonaiskilpailun toinen vuonna 2019.

Suninen on saavuttanut yhteensä kolme palkintopallipaikkaa MM-sarjan pääluokasta.

Äärimmäisen kokenut Sordo on urallaan voittanut kolme MM-rallia, kaksi näistä voitoista on tullut Sardiniassa.

Tasaisesta ja varmasta suorittamisestaan tunnetuksi tulleelle Sordolle on kirjattu yhteensä 55 palkintopallipaikkaa MM-sarjassa.