Kalle Rovanperä lähti lipettiin kotoaan – ”Se on aika perseestä”

Uuden harrastuksen aloittanut Kalle Rovanperä lähti ”karkuun” Monacosta.

Olbia

Kalle Rovanperä, 22, ampaisee torstaina Sardinian soraränneihin MM-pistejohtajana, mutta tämä ralli ei ole kuulu Rovanperän suosikkikilpailuihin.

– En ole ikinä tykännyt noista pätkistä. Ne ovat kinkkisiä, mutta eivät hyvällä tavalla. Niihin ei oikein saa sellaista hyvää flow’ta ja rytmiä. Siellä on mukana älyttömän pientä, kapeaa ja kivikkoista tieosuutta. Ne eivät ole mukavia ajaa, eivät ole sellaisia jouheita, Rovanperä kuvaili keskiviikkona Olbiassa.

Toyota-kuljettaja Rovanperä on sanonut odottavansa vaikeaa viikonloppua siksikin, että hän joutuu MM-kärkimiehenä putsaamaan tietä liukkaasta irtosorasta ajojärjestyksessä takaa tuleville.

Viime päivinä Sardinian teitä on piiskannut ajoittainen ukkossade. Myös tihkusadetta on tullut. Rallireitille on povattu myös viikonlopuksi jonkin verran sateita.

Periaatteessa sade voisi olla hyvä asia Rovanperälle, sillä kosteus sitoo irtosoraa ja se voi parantaa teiden pitoa.

– Toivottavasti se olisi hyvä meille. Mutta en pistä pahakseni, että taivaalta tuli vettä, en todellakaan, Rovanperä sanoi.

Järjestäjät eivät usko, että erikoiskokeita jouduttaisiin perumaan sen takia, että ne kuluisivat sateiden jäljiltä liian huonoon kuntoon.

Viime vuonna Sardiniassa MM-rallin voitti virolaistähti Ott Tänak. Rovanperä oli Toyotallaan viides.

Kalle Rovanperä loikkasi Toyotallaan Sardinian MM-rallissa viime vuonna.

Rovanperä johtaa MM-sarjaa 98 pisteellään. Pistetaulukossa toisena väijyvällä M-Sport-Ford -kuljettaja Tänakilla on 81 pistettä ja taulukossa seuraavina tulevilla Rovanperän tallitovereilla Sébastien Ogierilla ja Elfyn Evansilla on kummallakin 69 pistettä.

Suurmestari Ogier on viime ajat kaasutellut valikoituja ralleja Toyotan keikkakuskina, mutta osa näkee hänet silti haastajana Rovanperälle MM-tittelitaistossa.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on sanonut, että Ogier ajaisi ”noin puolet” MM-kauden 13 rallista.

Ogier on mukana Sardiniassa. Hän on osallistunut tällä kaudella kolmeen MM-ralliin ennen Sardiniaa.

Kesäkuun loppupuolella ajettavaan Kenian MM-ralliin Toyota on jo ilmoittanut Ogierin osallistuvan.

Puolustava maailmanmestari Rovanperä kertoi saapuneensa Sardiniaan jo hyvissä ajoin nykyisestä asuinpaikastaan Monacosta.

Hän ei jäänyt seuraamaan paikan päälle viime viikonloppuna ajettua maineikasta F1:n Monacon GP:tä.

– Se kylä on ihan sekaisin aina sen GP-viikon ajan. Sen takia en jaksanut sinne jäädäkään, se on aika perseestä olla silloin, Rovanperä tuumi.

Halusit nimenomaan pois sieltä hässäkän keskeltä?

– Olen ollut pari kertaa aiemmin katsomassa sen kisan ja se on ihan hauska katsoa, mutta on se aika häslinkiä aina. Viime vuonna ja muistaakseni 2019 olin katsomassa.

Max Verstappen voitti sunnuntaina ajetun Monacon GP:n.

Rovanperä lomaili Sardinian saarella ennen varsinaisia työtehtäviään. Hän rentoutui muun muassa golfia pelaamalla.

Golf on laji, johon hän on tutustunut vasta hiljattain.

– Muutaman kerran olen nyt golfia pelannut. Kävin lätkimään niitä palloja sinne metsään.

– Monet näistä rallityypeistä pelaavat golfia, niin se on ihan hauska käydä vapaapäivinä pelailemassa. On sitten ainakin jotain tekemistä vapaapäivinä. Tänä talvena pelasin golfia ensimmäisen kerran, Rovanperä raportoi.

Sardinian MM-rallin ensimmäinen erikoiskoe alkaa torstaina kello 19.05.