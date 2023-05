Pahoja onnettomuuksia, salaisia testejä – tällainen on mystinen rallisaari

Välimerellä on erityinen ja monella tapaa perinteikäs rallisaari.

Olbia

Italialaiset ovat tunnetusti intohimoista moottoriurheilukansaa. Sardinian saarella on erityinen asema maan moottoriurheilussa ja ylipäätään koko rallin historiassa.

Viikonloppuna Sardinian sorateillä kaasutellaan jälleen MM-ralli. Kilpailun keskuspaikkana on saaren pohjoisosassa sijaitseva Olbian kaupunki.

Sardinia on Välimeren toiseksi suurin saari Sisilian jälkeen. Se on Italian autonominen alue, ja Sardiniassa asuu noin 1,6 miljoonaa asukasta. Saarella on upeita maisemia valkeista rantahietikoista mäkisiin vuoristonäkymiin sekä turkoosinsävyisenä liplattavaan mereen.

Saari on ollut vuosien varrella myös varakkaiden suihkuseurapiirien suosiossa.

Sardinian saarella on komeat maisemat.

Ensimmäinen rallin MM-osakilpailu saarella kaasuteltiin vasta vuonna 2004, mutta autokilpailuja ja ralleja Sardiniassa oli ajettu jo kauan ennen MM-statusta.

On kerrottu, että saarella olisi pidetty autokilpailuja jo 1920-luvulta lähtien. Joka tapauksessa rallilla on todella pitkät perinteet saarella, ja Sardinian väki on ollut pääsääntöisesti myötämielistä lajia kohtaan.

Vuodesta 1978 lähtien Sardiniassa ajettiin Costa Smeralda -rallia. Se on kuulunut muun muassa EM-sarjaan ja Italian kansalliseen sarjaan. Suomalaisista Markku Alén, Henri Toivonen, Juha Kankkunen sekä Harri Rovanperä ovat voittaneet sen – Alén, Toivonen ja Kankkunen kukin kahteen kertaan.

MM-tason Sardinian-kilpailussa ovat suomalaisista voittaneet Marcus Grönholm, Mikko Hirvonen ja Jari-Matti Latvala.

Lisäksi Juho Hänninen on voittanut IRC-sarjan osakilpailun Sardiniassa.

Entinen Fiat- ja Lancia-kuljettaja Markku Alén tuntee hyvin Sardinian rallisaaren. Kuvassa Alén Jyväskylässä vuonna 2018.

Italialaismerkeille Fiatille ja Lancialle Costa Smeralda oli jo 1970- ja 1980-luvuilla testimielessä erittäin tärkeä. Esimerkiksi Lancian legendaarisen Rally 037 -mallin kilpailullinen debyytti nähtiin Costa Smeraldassa vuonna 1982. Myös Lancian pahamaineista B-ryhmän nelivetotykkiä S4:ää ajettiin ahkerasti Sardiniassa.

– Saaren asukkaat ovat olleet myötämielisiä rallia kohtaan. Sardiniassa oli helppo sulkea tiet ja siksi siellä oli myös hyvä testata, pitkään italialaisajokeilla MM-sarjassa kisannut Alén on kertonut.

” Tallien testit olivat usein salaisia eikä paikalle haluttu ylimääräistä väkeä.

– Tallien testit olivat usein salaisia eikä paikalle haluttu ylimääräistä väkeä. Saarelle tuleminen vaati aina uteliailta matkustamista. Lisäksi sardinialaiset ovat mielestäni luotettavaa porukkaa. Kun sanottiin, että tämä on salainen testi, niin silloin se myös oli salainen, Alén selvitti.

Alén muisteli myös, että Sardinia oli logistisesti oiva paikka testata.

– Aikoinaan meillä oli mukana sora- ja asfalttiauto. Soratestit ajettiin Sardiniassa ja asfalttitestit Korsikassa. Se oli kätevää, koska matkustamiseen ei mennyt kauan. Siitä vain laivalla yli.

Sardinian Porto Cervo.

Vuosien varrella Sardinian teitä on asfaltoitu runsaasti, mutta MM-ralli ajetaan edelleen soralla. Saaren serpentiinimäiset asfalttitiet tosin tarjoavat tiukahkon haasteen sunnuntaiautoilijallekin.

Toyotan nykymuotoinen MM-rallitalli testasi Sardiniassa hiljattain. Mukana menossa olivat Formula For Success -podcastin mukaan myös F1-sankarit Mika Häkkinen ja David Coulthard.

Coulthard, 52, kertoi olleensa puolustavan maailmanmestari Kalle Rovanperän, 22, kyydissä, kun tämä ajoi edestakaisin seitsemän kilometrin pituisen testitien. Se oli enemmän kuin tarpeeksi kokeneelle F1-miehelle.

– En ole koskaan ollut niin... Luotan häneen tietysti, mutta se on rallitie. Siellä on soraa ja puita. En ole koskaan ollut niin peloissani! Halusin todella, että se homma loppuisi pian.

– Sitten hän sanoi, että vedetään toinen kerta. Avasin turvavyöni varmistaakseni sen, etten ole enää siinä kyydissä, urallaan 13 F1-kilpailua voittanut Coulthard tuskaili podcastissa.

Kalle Rovanperä loikkasi Toyotallaan Sardiniassa viime vuonna.

COULTHARDIN mukaan kaksinkertainen F1-maailmanmestari Häkkinen, 54, halusi Rovanperän kyydityksen loppuvan skottiakin aiemmin.

– Mika avasi turvavyönsä jo mäen päällä (testitien kääntöpaikalla), Coulthard raportoi podcastissa.

Sardiniassa ei ole vältytty pahoilta onnettomuuksilta.

Vuonna 1985 Henri Toivonen kilpaili yhdessä kakkoskuljettaja Juha Piirosen kanssa Costa Smeralda -rallissa, jonka he olivat vuosi aiemmin voittaneet Porschella.

Vuoden 1985 kilpailu päättyi kaksikolta dramaattisesti. Lancia 037 Rally syöksyi päin kiviaitaa perä edellä. Piirosen mukaan tilanteen toivottomuuden huomattuaan Toivonen ehti nopeasti nykäistä käsijarrusta ja kääntää auton perän kiviaitaa kohti juuri ennen törmäystä.

” En olisi siitä kertomassa, jos olisi menty keula edellä siihen.

– En olisi siitä kertomassa, jos olisi menty keula edellä siihen. Ei olisi enää ketään, jolta kysellä, Piironen huokasi taannoin Ilta-Sanomille.

Tuon ajan B-ryhmän autojen turvakaaret olivat alkeellisia. Autojen katteet olivat keveistä kuitu- ja muovimateriaaleista ja ajokkien paloriski suuri.

Toivoselta murtui onnettomuudessa kaksi niskanikamaa, ja hän joutui sairaalahoitoon ja pitkähkölle sairauslomalle. Piironen selviytyi rytäkästä liki naarmuitta.

Toivonen toipui turmasta ja voitti Costa Smeralda -rallin Lancian Delta S4:llä vielä vuonna 1986. Tuolloin hänen kakkoskuljettajanaan oli amerikanitalialainen Sergio Cresto.

Toivonen ja Cresto kuolivat samana vuonna Korsikan MM-rallissa sattuneessa onnettomuudessa.

Lancian ralliautoja kuvattuna Juha Kankkusen automuseossa.

Viime vuoden Sardinian MM-rallissakaan ei vältytty rajulta ulosajolta. Belgialaiskuljettaja Thierry Neuville rysäytti Hyundainsa katolleen. Kuljettajat eivät onneksi loukkaantuneet.

Kalle Rovanperä, 22, ampaisee tämänkertaiseen Sardinian ralliin MM-pistejohtajana, mutta tämä ralli ei ole kuulunut Rovanperän suosikkikilpailuihin.

Toyota-kuski on sanonut odottavansa vaikeaa viikonloppua siksikin, että hän joutuu MM-kärkimiehenä putsaamaan tietä liukkaasta irtosorasta ajojärjestyksessä takaa tuleville.

Sardinian MM-erikoiskokeille porhalletaan torstaina.

Viime vuonna Sardiniassa MM-rallin voitti virolaistähti Ott Tänak. Rovanperä oli Toyotallaan viides.