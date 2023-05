Marcus Grönholm sanoo suorat sanat Kalle Rovanperästä – ”Minä en olisi avannut suutani hirveästi siitä asiasta”

Marcus Grönholm ruotii Kalle Rovanperän edesottamuksia.

Kalle Rovanperä, 22, otti ylivoimaisen ja riemukkaan voiton rallin MM-sarjan Portugalin osakilpailussa, joka päättyi sunnuntaina.

Ykköstilan ansiosta Rovanperä päätti pitkähkön voitottoman jaksonsa MM-ralleissa ja nousi MM-pistetaulukon kärkipaikalle.

Ennen Portugalin soralla tullutta voittoa Toyota-kuljettaja Rovanperä oli viimeksi voittanut MM-osakilpailun viime vuoden lokakuussa Uudessa-Seelannissa.

Rovanperä varmisti viimevuotisen maailmanmestaruutensa nimenomaan Uudessa-Seelannissa. Sen jälkeen osakilpailuvoittoja ei enää herunut viime vuonna, eikä tällä kaudellakaan ennen sunnuntaita.

Rovanperältä ehdittiin jo kysellä kerran jos toisenkin, että miksi voittoja ei tule. Asiaa puitiin myös mediassa ja nettikeskusteluissa.

Voitottomasta jaksostaan huolimatta Rovanperä pystyi roikkumaan MM-pistetaulukossa kärjen tuntumassa. Nyt hän johtaa MM-sarjaa 17 pisteen erolla ennen toisena olevaa M-Sport-Ford-tallin virolaistaituria Ott Tänakia.

Rallin kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm kokee, ettei Rovanperällä ollut varsinaisesti mitään hätää, vaikka nuoren suomalaistähden voitoton jakso venähtikin melko pitkäksi.

– Minä en olisi avannut suutani hirveästi siitä asiasta, ettei Kallelle tullut voittoja. Hyvin hän on kokonaisuudessaan ajanut: ei mitään virheitä oikeastaan. Hän on ottanut sen minkä on pystynyt – ja nyt Portugalissa oli täysin ylivoimainen. Pulinat pois, Grönholm sanoo Ilta-Sanomille.

– Kallella ei ole ollut mitään hätää. Alkukausi meni vähän silleen, voitotta joo, mutta hän keräsi silti hyvin MM-pisteitä. Nyt yhtäkkiä Kallella onkin jo isohko pistejohto – aika hyvä tilanne mun mielestä, Grönholm jatkaa.

Kalle Rovanperä johtaa MM-sarjaa.

Alkukauden aikana Rovanperä valitteli useasti, että auton säädöt olivat pielessä.

– Joku muu olisi ehkä tuossa tilanteessa ruvennut yliyrittämään ja sitten olisi kolissut koko ajan (tullut ulosajoja). En tiedä tarkasti tilannetta Kallen auton kanssa, mutta jos auto ei ole ollut hänelle täysin mieleinen, niin hänen ajamisensa on ollut sitä ajatellen alkukaudesta järkevää, Grönholm, 55, tuumaa.

Portugalissa Toyotan säädöt eivät olleet aluksi täysin Rovanperän mieleen, mutta ajokki saatiin rallin aikana sopivaksi. Jälki oli sen jälkeen mykistävää.

Grönholm sanoo, ettei tunne tarkkaan Rovanperän ongelmia autonsa kanssa, mutta puhuu auton säätämisestä yleisellä tasolla.

– Se on ylipäätään niin pienestä kiinni, jos et löydä sitä fiilistä rallissa. Sitten ruvetaan herkästi miettimään, että menikö joku pieleen testeissä – sitten ruvetaan kääntämään ja vääntämään. Eihän siellä rallin aikana voi hirveästi tehdä – iskunvaimentimia, jousia, pyöränkulmia, geometriaa ja tällaisia voi pikkuisen muuttaa, mutta kaikki nämä pitäisi saada yhdessä pelaamaan.

– Kyllä se on pitkälti kiinni itseluottamuksesta – sitten kun löytyy se hyvä ”setuppi” (auton säädöt), luotto siihen, että tämä on hyvä, niin se tuo sitten ne hyvät erikoiskoeajatkin.

Grönholmin mukaan testeissä voi syntyä harhaluuloja autosta ja sen säädöistä.

– Testeissä hinkataan samaa testitietä edestakaisin. Siellä täytyy olla tarkkana, ettei ajatus karkaa vääriin asioihin – sen tiedän omasta kokemuksesta.

Marcus Grönholm on kuljettajien kaksinkertainen maailmanmestari vuosilta 2000 ja 2002.

Rovanperä sanoi jo ennen kauden alkua, ettei mestaruuden puolustamisesta ylipäätään tule helppoa urakkaa.

Myös Grönholm tietää, ettei MM-tittelin puolustaminen ole välttämättä helppoa. Palautumisaika maailmanmestaruuden varmistumisesta ja edelliskauden kiireistä on rallissa lyhyt – varsinkin mestarille, jolle riittää vientiä muun muassa yhteistyökumppaneiden ja median tilaisuuksissa.

Tässä välissä pitäisi järjestää myös aikaa siviilielämälle.

Rallissa edellinen MM-kausi päättyy loppuvuodesta. Uusi alkaa jo tammikuussa.

Rovanperä on myöntänyt, että mestaruuskauden jälkeen vähän pitempikin loma olisi maistunut.

– Kyllä tämä meidän off-season on aika lyhyt, hän totesi kauden alussa.

Palautumisen ongelmallisuudesta on aiemmin puhunut muiden muassa nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen. Myös Grönholm on samoilla linjoilla.

– Olin ihan loppu mestaruusvuoden jälkeen. Sitten seuraava kausi alkoi käytännössä heti perään.

Kalle Rovanperä loikkasi Portugalissa Toyotallaan.

Uupumuksen lisäksi mestareilla voi olla myös jonkin sortin motivaatio-ongelmia tai niin sanottu ulospuhallus, kun suuri tavoite on saavutettu.

– Itselläni ainakin se kaikkein kovin palo oli sammunut hetkeksi, kun ensimmäisen mestaruuden voitti – tai ei nyt kokonaan sammunut, mutta vähän se hiipuu, Grönholm pohtii.

Grönholm uskoo, että kauden ensimmäinen voitto vapauttaa Rovanperän tekemistä ja palauttaa nuoren miehen otteisiin itseluottamusta.

– Eikä nyt tarvitse edes ihan hampaat irvessä ajaa. Voi katsella vähän tilannetta, hieman MM-sarjan kokonaistilanteenkin kannalta, Grönholm pohtii.

– Ja kyllä minä uskon, että Kalle voittaa taas mestaruuden. Sébastien Ogier on tosi kova, mutta en tiedä hänen ajo-ohjelmastaan (ajaako Ogier tarpeeksi kisoja mestaruuteen vaadittavat pisteet saavuttaakseen), Grönholm jatkaa.

Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala, 38, on todennut Ilta-Sanomille, että ranskalainen Ogier ajaisi kauden kilpailuista ”noin puolet”, mutta mitään kiveen hakattua ohjelmaa 39-vuotiaan suurmestarin suunnitelmista ei ole tiedossa.

Niin tai näin, yksi Rovanperän itse linjaamista kauden päätavoitteista on uran ensimmäinen MM-kotirallin pääluokan voitto Keski-Suomen soraränneissä elokuussa.

– Kallella on kova halu voittaa Jyväskylässä, se voi tuoda vähän paineita täällä kotimaan päässä – mutta toisaalta se on kokonaiskuvassa vähän asia erikseen, Suomen MM-rallin peräti seitsemän kertaa voittanut Grönholm sanoo.

– Joka tapauksessa Kallesta on turha kenenkään mitään sössöttää. Kyllä se on vaan kova!