Kalle Rovanperää ylistetään estoitta: ”Hirmuinen viesti muille”

Suomalaistykki voitti Portugalin rallin näytöstyyliin.

Maailmanmestari Kalle Rovanperä oli aivan omaa luokkaansa viime viikolla ajetussa Portugalin MM-rallissa. Rovanperä oli koko viikonloppuna selkeästi nopein kuljettaja ja voitti kilpailun selvällä erolla ennen toiseksi tullutta Dani Sordoa.

Rovanperä nousi rallin MM-sarjan pistetilaston kärkeen.

Rallisivusto Dirtfish listasi Portugalin voittajat ja häviäjät. Ensimmäisenä voittajien listalla on luonnollisesti Rovanperä.

– Mistä edes aloittaisi? Ensimmäinen voitto seitsemään kuukauteen? Täydellinen ylivoima ratin takana? Tai ensimmäinen jokseenkin selkeä johtaja MM-sarjassa uskomattoman tiukan kauden aikana, sivusto luetteli.

Rovanperä oli viikonlopun ylivoimainen ykkösnimi. Hän keräsi täydet 30 pistettä: suomalainen voitti myös kisan huipentaneen power stagen.

– Rovanperän tittelinpuolustus on alkanut hitaanlaisesti. Aiemmista kilpailuista ei ollut tullut voittoja, ja takana oli kolme peräkkäistä nelossijaa.

Rovanperällä on koossa 98 pistettä viidestä MM-rallista. Ott Tänak on toisena 81 pisteellä. Rovanperän tallikaveri Elfyn Evans jäi Portugalissa ilman pisteitä. Thierry Neuville romahti ongelmien vuoksi viidenneksi. Heillä on 69 ja 68 pistettä.

– Toyotan kuljettaja lähetti haastajilleen hirmuisen viestin. Tämän viikonlopun vireellään hän on yhä se kuljettaja, joka kaikkien pitää lyödä, jos mestaruus kiinnostaa.

Konkarikuski Sordon kakkossijan yhteydessä sivuttiin myös Rovanperän ylivoimaa.

– Sordon ainoa heikkous oli, ettei hän pystynyt vastaamaan Rovanperän mielettömään vauhtiin lauantaina – mutta ei siihen pystynyt kukaan muukaan.