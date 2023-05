Jari-Matti Latvala torjui upporikkaan italialaisen ehdotuksen

Jari-Matti Latvalalle tehtiin tarjous, ”josta oli pakko kieltäytyä”.

Jari-Matti Latvala on Toyotan MM-rallitallin pomo. Arkistokuva.

Matosinhos

Portugalin MM-ralli oli kauden 2023 ensimmäinen kilpailu, jossa Toyotan Rally1-auto olisi ollut vuokrattavissa, mutta asiakasta ei löytynyt.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala myöntää asian, mutta täsmentää, ettei kyse ollut missään vaiheessa varsinaisesta ansaintakeinosta.

– Kaikista tärkein pointti oli saada sitä kautta kokemuksia asiakaspuolelta tulevaa Rally2-autoamme varten. Se ei ollut meille koskaan varsinaiseksi bisnekseksi tarkoitettu, vaan kokemukset olivat se juttu, Latvala alustaa.

Tähän mennessä Yaris Rally1 on ollut vuokralla vain yhdessä rallissa. Upporikas italialaisharrastaja Lorenzo Bertelli ajoi autolla Ruotsin MM-rallin ja maksoi kokemuksestaan tiettävästi jopa 450 000 euroa.

Bertelli on muotitalo Pradan perijä, jonka perheen omaisuus on Forbesin mukaan miljardien arvoinen.

Mies oli kiinnostunut jatkamaan yhteistyötä Toyotan kanssa, mutta toinen mahdollisuus ei vielä avautunut käytännön syistä johtuen.

– Sen voin paljastaa, että Bertelli oli kiinnostunut Sardinian rallista, mutta emme voi ottaa sinne viidettä autoa. Se tarjous oli pakko torjua, koska se ei ollut logistisesti mahdollista.

Lorenzo Bertelli lennätti Fordia Suomen MM-rallissa 2015.

Monen kohdalla Rally2-auto ja useampi MM-ralli vie vaihtoehtona voiton, sillä yhden Rally1-kisan hinnalla voi ajaa neljästä viiteen kilpailua Rally2-autolla.

– Pientä kiinnostusta on, mutta Rally1-autot ovat todella kalliita. Moni miettii, ajaako useampia ralleja Rally2-autolla vai laittaako kaikki varat yhteen kisaan Rally1:llä. Kiinnostusta on ollut, mikä on positiivinen merkki. Potentiaalisten asiakkaiden nimiä en voi valitettavasti sanoa.

Rallissa piirit ovat kuitenkin sen verran pienet, että varakkaiden ja rallista kiinnostuneiden kuljettajien nimilistan voi pitkälti päätellä. Nuoret kuljettajat ovat käytännössä ulkona neuvotteluista, kun hinnat karkaavat käsistä, eivätkä parhaimmatkaan yhteistyökumppanit lähde riskirahoitukseen mukaan.

– Nuorilla kuljettajilla on harvemmin rahaa, joten osaamista on näytettävä Rally2:ssa. Jos haluaa ajaa uraa Rally1:llä, niin sen ei pitäisi jäädä yhteen kisaan, kuten Jari Huttusella kävi viime vuonna Suomen MM-rallissa. Mikäli tulee teknisiä ongelmia ja kisa menee pommiin, niin se yhden kortin varaan jättäminen on todella paha juttu. Silloin ei saa välttämättä mitään irti siitä kokemuksesta, Latvala tuumaa.