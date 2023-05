Jari-Matti Latvala ylisti C Morella Kalle Rovanperän hirmuvauhtia

Tallipäällikkö on tyytyväinen.

Kalle Rovanperä on ollut huippuvauhdissa Portugalin MM-rallissa.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on todella iloinen siitä, että hänen ykköskuskinsa Kalle Rovanperä on löytänyt jälleen parhaan iskukykynsä. Rovanperä voitti Portugalin MM-rallissa lauantaina seitsemästä erikoiskokeesta viisi ja johtaa kisaa.

– On ollut hienoa nähdä Kallen vauhti, ilo seurata. Kukaan ei ole pystynyt vastaamaan hänen vauhtiinsa, Latvala sanoi C Morella lauantai-iltana.

Rovanperä ei ole vielä voittanut tällä kaudella yhtään osakilpailua, mutta nyt on lähellä. Latvala arvioi C Morella syitä siihen, miksi Rovanperä on päässyt huippuvauhtiinsa vasta nyt.

– Vuosi on ollut tasainen, mutta ei ole nähty sellaisia irtiottoja kuin viime vuonna nähtiin. Maailmanmestaruus on vähän kuin täytekakkua söisi. Tulee täysi olo. Motivaatio saattaa hiukan laskea, mutta kun voitosta menee aikaa, motivaatio taas kasvaa, Latvala sanoi.

Hän alleviivasi myös sitä, että Rovanperän autossa on nyt kaikki kohdillaan, mikä lisää kuljettajan itseluottamusta.

Portugalin MM-ralli jatkuu sunnuntaina. Rovanperän ero kisan kakkosena olevaan Dani Sordoon on lauantain jälkeen 57,5 sekuntia.