Jari-Matti Latvala pohtii rallipiirejä kuohuttavaa kuumaa kysymystä – ”Kuka maksaa sen?”

Rallin MM-sarjassa ruoditaan rengashuolia.

Jari-Matti Latvala on Toyotan MM-rallitallin nokkamies.

Porto

Vapaa rengasvalmistajien välinen kilpailu muuttui rallin MM-sarjassa jo kauan sitten yhden valmistajan näytökseksi. Se on aina saanut enemmän tai vähemmän porua aikaan.

Portugalin rallissa oltiin jälleen olennaisten kysymysten äärellä. Palaute Pirellin renkaista oli joiltakin kuljettajilta erittäin negatiivista, kun taas toiset suhtautuivat asiaan tyynemmin.

Kärkevimmin italialaiskumeja on kritisoinut kahdeksankertainen maailmanmestari Sébastien Ogier, joka viimeksi Kroatian rallissa "kiitteli" Pirellin tuotetta.

Rallipromoottorin urheilujohtaja Peter Thul muistuttaa, että kyse ei ole yksioikoisista asioista. Entisajan vapaa kilpailu on muuttunut siihen, että rengasmerkki tulee yhdeksi MM-sarjan tukijaksi.

– Vapaa kilpailu maksaa automaattisesti. Menneisyyden rengassodassa rahaa paloi väärään suuntaan. Me tarvitsemme promootiokumppanin.

– ERC (rallin EM-sarja) on eri asia, siellä kolme merkkiä toimii hyvin. Ideaalitilanteessa MM-sarjassa voitaisiin edetä niin, että Rally1-autoille olisi yksi merkki ja Rally2:ssa vapaa kilpailu, Thul pyörittelee.

Aiheetonta kuljettajien antama palaute ei promoottorinkaan mielestä ole, vaikka kohdentamista välillä vaaditaankin.

– On ollut rengasrikkoja, mutta pitää katsoa myös vanteita. Viime vuonna laskin Safari-rallissa 60 tuhoutunutta vannetta. En moiti valmistajia, mutta rengas ei pidä painetta jos vanne hajoaa. Pitää olla reilu, ja oli syy mikä tahansa, niin Pirellin painostaminen ei ole oikea tapa.

Toyotan tallipäälliköllä Jari-Matti Latvalalla on kuljettajana hankittua kokemusta eri rengasmerkeistä, pitkältä ajanjaksolta. Latvala näkee nykytilanteessa kehittämisen mahdollisuuden, joskin tiettyjä haasteita on aina olemassa.

– Kun Michelin oli sarjassa, he halusivat, että kilpailua on eri merkkien välillä. Tietyllä tavalla se olisi parempi juttu. Näkisin, että se hyödyttäisi kaikkia osapuolia ja olisi syy kehittää renkaita. Nyt renkaita ei tarvitse välttämättä kehittää.

Juuri tässä ollaan astumassa sudenkuoppaan. Ilman luonnollista kilpailutilannetta rengasvalmistajan motivaatio saattaa olla heikoilla kantimilla. Kitkeräkin palaute saattaa näin kaikua kuuroille korville.

Kalle Rovanperän ralliauton rengas kuvattuna Kroatian MM-rallissa.

Kolmivuotisesta sopimuksesta Pirellin kanssa on menossa viimeinen vuosi, joten merkin vaihtuminen saattaa tapahtua hyvinkin pian.

– Pirelli on oikeasti parantanut renkaita vuosien aikana. Toinen puoli asiaa on se, että jos tehdään iso määrä renkaita ja sitten tapahtuu muutos, niin varastossa olevat jäävät käyttämättä. Kuka maksaa sen? Siinä se asian hankaluus on. Silti vapaa kilpailu antaisi paremman hyödyn kaikille, Latvala uskoo.

Myös Ogierin antama palaute oli vain osittain oikea. Syytä viimeisimmästä rengasrikosta ei voinut sysätä rengasvalmistajan piikkiin. Kaiken kaikkiaan rikko oli ranskalaiselle erityisen harmillinen, sillä nopeasti sujuneesta vaihdosta huolimatta rasitetta tuli aikasakon muodossa, kun Ogier lähti turvavyöt auki jatkamaan matkaa.

– Kroatiassa vanne halkesi siitä ensimmäisestä osumasta. Sen hän myönsi itsekin, että leikkaus oli liian raju, eikä rengas voinut kestää sitä. Jos vanteesta tai renkaasta tehdään liian jäykkiä, se käy jousituksen päälle. Jossain menee raja vanteenkin kanssa. Rally2-sääntö ei edes mahdollista vahvempia magnesiumvanteita, kuten Rally1:ssä, vaan niiden pitää olla alumiinista.

Rallihistoria muistaa myös aikakauden, kun renkaan sisään asennettiin solukumiseos, eli rallislangissa muusi, mahdollistamaan täysivauhtisen etenemisen rengasrikon sattuessa.

Vuosien saatossa on kuitenkin päädytty edullisempiin ratkaisuihin ja ajamaan ilman vastaavaa ratkaisua. Rengasmarkkinoita ajatellen kyse voisi edelleen olla houkuttelevasta ratkaisusta, joka toisi synergiaetuja.

– Muusi oli aikanaan renkaissa ja on sitä takaisin kysytty, mutta se on kustannussyistä poistettu. Mutta, voitaisiinko "run flat tyrea" yhä ajatella vaihtoehtona, jos sellaiselle kehitystyölle olisi tarvetta, aprikoi Latvala.