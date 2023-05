Kalle Rovanperä sai tykkialun Portugalin MM-ralliin – huomasi heti yhden vaaranpaikan: ”Paljon pahemmat kuin viime vuonna”

Kalle Rovanperällä on ote voitosta Portugalissa.

Portugalin MM-rallin alku on sujunut hyvin Kalle Rovanperältä. Arkistokuva.

Matosinhos

Pitkä päivä kuumissa ja pölyisissä olosuhteissa imi mehut rallin MM-sarjan konkareista perjantaina Portugalissa. Niinpä takaisin kisakaupunki Matosinhosiin saapui illan jo hämärryttyä joukko hyvin seesteisen oloisia kuljettajia ja kartanlukijoita.

Siirtymäosuus viimeisen erikoiskokeen jälkeen oli 186 kilometriä pitkä. Se kului Kalle Rovanperältä ja kartanlukija Jonne Halttuselta musiikkia kuunnellen. Molempien täytyy teknisistä ratkaisuista johtuen tyytyä samaan musiikkiin, joten yhteinen maku kehittyy väkisinkin.

Kilpailunumeron 69 Toyotasta nousi kaikesta huolimatta tyyneyttä ja itseluottamusta hohkaava kuljettaja. Päivä oli mennyt Rovanperän nuottien mukaan. Lähimpään uhkaajaan, Daniel Sordoon, oli saatu jonkin verran hajurakoa.

– Aamulla vähän takkusi, mutta sitten lähti kulkemaan. Muutimme autoa hieman tarkemmaksi ajaa. Tiesin, että muutoksen tarve on, koska täällä ajetaan leveämmällä tiellä kuin Sardiniassa, missä ajoimme testin, Rovanperä tunnelmoi.

Sopivan kisavauhdin vastapainoksi vaadittiin aimo annos malttia.

– Siellä on tuhansia kiviä. Puskin aina kun pystyin ja ajat olivat kohdallaan. Autossa tuntui siltä, että teimme hyvää työtä. Ei vauhtimme yllätys ollut, mutta hyvä juttu oli se, kun tähän pystyi keulilla ajaen.

Suurimman muutoksen viime vuoden ralliin verrattuna tarjosivat erikoiskokeet, joita oli paikkailtu jättimäisillä kuormilla irtosoraa.

– Olosuhteet ovat paljon pahemmat kuin viime vuonna. Pitää käyttää päätä, niin silloin tilanteen hallitsee parhaiten, mutta nopeutta täytyy olla myös.

Lauantain erikoiskokeilta Rovanperä odottaa mukavampaa luonnetta kuin perjantain reitiltä. Autoonkin tehtiin iltahuollossa vielä hienoisia muutoksia.

– Muutamia juttuja pitäisi autoon vielä löytää. Jonkin verran on ollut auraamista, mutta siitä huolimatta vauhti oli hyvää. Lauantai on pitkä päivä, joten jatketaan siitä, mihin jäätiin. Tiet ovat aika nopeita ja niillä on hyvä flow, summasi Rovanperä.

Lauantaina Portugalin MM-rallissa ajetaan seitsemän pikataivalta ja yhteensä 148 erikoiskoekilometriä. Aamun ensimmäinen erikoiskoe ajetaan kelllo 9.35 Suomen aikaa.