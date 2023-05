IS SEURAA

Kalle Rovanperä hyvässä vauhdissa – IS seuraa Portugalin MM-rallia

Kalle Rovanperä hakee kauden ensimmäistä voittoaan Portugalin MM-rallissa.

Rallin MM-sarjan viides osakilpailu käynnistyy perjantaina Portugalissa. Hallitseva Kalle Rovanperä on edelleen tällä kaudella ilman voittoa ja hakee siis nyt ensimmäistään.

MM-sarja on neljän kisan jälkeen kutkuttavassa tilanteessa. Kärjessä ovat Sebastien Ogier ja Elfyn Evans 69 pisteellä, Rovanperä on vain pisteen päässä Ott Tänak neljän pinnan päässä kärjestä. Esapekka Lappi on kuudentena 31 pisteellä.

Perjantaina ajetaan kahdeksan erikoiskoetta, joista ensimmäinen starttaa kello 11.05.

