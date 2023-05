Nähdäänkö rallikuningas Sébastien Loeb vielä MM-sarjassa? Näin vastaa M-Sportin pomo

Ranskalaismestarin hintalappu on kova.

Sébastien Loeb on voittanut yhdeksän rallin maailmanmestaruutta.

Kaudella 2022 Sébastien Loeb osallistui neljään MM-ralliin tuoreella Ford Puma Rally1 -autolla. Hän johti jokaista rallia jossain kohtaa kisaa ja voitti heti kättelyssä Monte Carlon MM-osakilpailun.

Siitä tuli monelle liian ruusuinen kuva tiimin tilanteesta. Brittitiimin osaaminen on vankka mutta sillä on vähänlaisesti valuuttaa.

Niinpä Loebin palvelukset eivät tule enää kyseeseen, sillä kahden mestaritason gladiaattorin tyytyväisenä pitäminen ei ole taloudellisesti järkevää – jos edes mitenkään mahdollista.

Urheilullisesti ajateltuna Loeb tekisi edelleen terää, sillä ikämiehen taitavat kädet saisivat erittäin todennäköisesti saman irti autosta kuin päävastuun kauden 2023 menestyksestä kantavan Ott Tänakin.

Tallipäällikkö Rich Millener naurahtaa ajatukselle siitä, että Loeb vielä liittyisi keikkakuskina tiimin vahvuuteen.

– Panostuksemme on sataprosenttisesti Ottiin tänä vuonna. Mahdollisuutemme ovat rajalliset, mutta taistelemme kuljettajien maailmanmestaruudesta. Valmistajien mestaruuteen ei ole realistisia mahdollisuuksia, Millener sanoi.

Sitä pelkoa tuskin on, että 49-vuotiaan Loebin ranteet olisivat ehtineet ruostua. Mies nimittäin pitää itsensä edelleen ajovireessä kilpailemalla säännöllisesti.

Maalis-huhtikuun vaihteessa Loeb voitti rallin Azoreilla, Rally2-Skodalla. Lisäksi Loeb on palaamassa rallicrossiin Lancian ratissa.

– Meidän täytyy käyttää resurssimme järkevästi. Katsotaan, mitä vuoden aikana tapahtuu. Hän on käynyt kokeilemassa myös Rally2-autoa (Skoda), mutta tässä vaiheessa kautta merkkimestaruustaistelun vuoksi hänen palkkaamisensa ei olisi järkevää.

Niinpä Millener on joutunut luopumaan yhdessä tiimin omistajan Malcolm Wilsonin kanssa kaikista ajatuksista Loebin palveluihin liittyen.

– Hänen numeronsa ei ole puhelinmuistiossani, mutta saattaa kyllä vastata, jos tekstaan hänelle, lohkaisi Millener.

Tänak on kertonut rehellisen mielipiteen autostaan. Virolainen ei ole soimannut ajokkiaan kovinkaan yksityiskohtaisesti, mutta on antanut ymmärtää, että parempaan pitää pystyä.

Testierikoiskokeen kolmanneksi nopein aika lienee niillä rajoilla, saako tulos edes pienen virneen Tänakin huulille.

– Tämä ralli on hänen lähtöpaikallaan varmasti samaa kategoriaa. Hän puskee meitä entistä parempaan, mutta se on kuljettajien tehtävä myös muissa tiimeissä. Ei ole tapahtunut mitään, mitä emme olisi odottaneet. Kun näin jatketaan, se on positiivinen alku viikonloppuun.

Kaikkia asioita Tänakin laatimalta kehityslistalta tiimi ei pysty työstämään, kuten muutoksia moottoriin. Talli käyttää tietotaitonsa asioihin, jotka eivät vaadi epärealistisen suuruista rahallista panostusta.

– Hän on nähnyt, millaisia säätöjä viime vuonna käytettiin, mutta haluaa viedä autoa eri suuntaan. Emme voi tehdä paljoakaan – joitain muutoksia iskunvaimentimiin ja koriin. Niitä asioita työstämme, jotta saisimme hänelle luottavaisemman olon, Millener kertoi.