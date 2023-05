Esapekka Lappi säikäytti Portugalissa – huolestuttava näky

Esapekka Lapin Hyundaista nousi savu torstain testierikoiskokeen jälkeen Portugalissa.

Porto

Esapekka Lappi säikäytti fanit Portugalin MM-rallin testierikoiskokeen maalissa torstaina.

Miehen Hyundaista ei päälle päin näkynyt mitään tavallisuudesta poikkeavaa, mutta pian maaliintulon jälkeen kartanlukija Janne Fermin pää alkoi kieppua kuin lehtopöllöllä.

Syy paikallistui nopeasti Fermin istuimen taakse, josta nousi pahaenteisesti savua.

Vielä tuoreeltaan testin jälkeen Lappi ei osannut kertoa tapahtuneesta enempää.

– Nyt tiimi vasta purki auton, joten en osaa sanoa. Veikkaan jotain lämpösuojia, jos sellainen on osunut pakoputkeen. Savua tuli aika reippaasti, mutta siitä se sitten hälveni.

Lappi ja Ferm tulivat nopeasti autosta ulos ja ryhtyivät paikallistamaan palon lähdettä vaahtosammutin kädessä.

– Kuten suomeksi sanotaan: ei savua ilman tulta. Tällainen sävyttää aina, ja vaikka liekkejä ei näkynyt, halusin ajaa auton nopeasti pois. Kokemusta tosiaan on tällaisesta. Onneksi tämä tapahtui nyt, eikä esimerkiksi huomenna, Lappi kiitteli.

Testi-ek:lla kulki.

Lappi pääsi ajamaan testipätkän neljästi ja kellotti toiseksi nopeimman ajan Elfyn Evansin jälkeen. Kaikesta näkee, että mieliala taistelua varten on kunnossa.

– Heti eka veto oli hyvä. Meillä oli kaksi kovaa rengasta, kun Toyotat ja Tänak olivat pehmeillä renkailla. Se lupaa hyvää.

Pelin henki on selkeästä kelistä huolimatta se, että rengasvalinnan pitää osua kohdilleen myös rallin aikana.

– Ei se silti ole selkeää, vaikka on kuivaa. Olosuhteet huomenna syövät rengasta jonkin verran ja teitä on korjattu jonkin verran. Voiko sinne lähteä pehmeällä renkaalla, vai mikä on paras kombinaatio minulle? aprikoi Lappi.

Jo pitkään on ollut vallalla Sébastien Loebin lajiin tuoma rengassekoitus, jossa samalle akselille laitetaan eri seoksen renkaita. Näin ollen minimoidaan valinnan merkitystä tilanteessa, jossa kuljettaja on liian epävarma päätymään vain yhden seoksen renkaisiin.

– Tässä tapauksessa ei tiedä, toimiiko kova rengas, tai kestääkö pehmeä. Tietyllä tavalla saman tilanteen edessä ollaan myös lauantaina. Irtosoraa on paljon pinnassa, ja kyllähän sen tietää, että liki 40-kilometrisellä pätkällä (EK10/13) pehmeä rengas ylikuumenee, mutta kun se on hitosti nopeampi. Pätkän lopussa se sitten heiluu hirveästi. Iltapäivät ovat simppeleitä.

Portugalin ralli käynnistyy perjantaina aamupäivällä.