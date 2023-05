Ott Tänak tuskailee haasteitaan – ”Jotain on muututtava”

Ott Tänak tuskailee yhä autonsa kanssa.

Ott Tänak on kuljettajien MM-sarjassa neljäntenä. Kroatiassa hän sijoittui toiseksi.

Porto

Vuoden 2019 maailmanmestari Ott Tänak on osoittanut sopeutuvansa brittitiimiin paremmin kuin aiemmin palvelemiinsa tehdastiimeihin. M-Sport Ford on Tänakin kasvattitiimi, joten henkiseen kotiin palaaminen oli sinänsä oiva veto kuluvalle kaudelle.

Neljän ajetun rallin jälkeen Tänak on kuljettajien MM-sarjassa neljäntenä. Hänen edelleen on ennättänyt kolme Toyota-kuljettajaa, joista Kalle Rovanperä on kaikkein lähimpänä kolmen pisteen päässä Tänakista.

Tänak odottaa kuitenkin Rovanperän tavoin kauden trendin kääntyvän. Molemmat ovat yhä täysillä mestaruuskamppailussa mukana, mutta irtioton aika on hetkenä minä hyvänsä – kenties jo Portugalissa.

Ei ole salaisuus, että M-Sport Fordin ajattama Puma Rally1 on tuntunut Tänakista haasteelliselta autolta hänen ajotyyliinsä, vaikka Ruotsin rallissa haastajat olivatkin helisemässä.

Portugalin rallia varten Tänak pääsi testaamaan ja kehittämään autoaan hieman. Silti miehen tehtävälista on yhä pitkä.

– Ajoimme kauden toisen testin soralla. En voi sanoa, että olemme siellä, missä haluamme, mutta mennään askel kerrallaan eteenpäin, Tänak huokaisee.

Virolaiskuski kokee, että huolimatta tiimin antamasta tasoituksesta budjetissa, soisi sen kilpailukyvyn säilyvän, vaikka missään olosuhteissa niin ei kuuluisi käydä aitoja tehdastiimejä vastaan.

– Tehtävää on paljon ja asioita ratkaistavana. Asemamme ei vielä ole vahva, mutta siihen pääseminen on tietysti tavoite. Toyota ja Hyundai antavat ison haasteen. Auton säädöt tekevät paljon itseluottamukselle, mutta toinen juttu on yleinen suorituskyky ja luotettavuus.

Vaikka tekniikan satunnaiset oikuttelut kuuluvat kiinteästi rallin luonteeseen, oli Meksikon MM-rallissa sattunut kömmähdys ikävä takaisku Tänakin pistesarakkeeseen.

Ilman turbon rikkoontumista heti ensimmäisellä soraerikoiskokeella mies olisi melkoisella varmuudella hankkinut tuhdin pistepotin myös kauden ensimmäisestä kaukorallista.

– Jossain mielessä sarja varmasti kiristyy nyt. Ajamme sarjan soraralleja, ja kisoja on kahden viikon välein. Ei ole enää aikaa reagoida asioihin. Jotain täytyy muuttua. Kauden jatko vahvasta asemasta on tärkeää.

Tänak starttaa avauspäivään kolmantena. Paria perjantain erikoiskoetta lukuun ottamatta Tänak näkee mahdollisuutensa valoisana – joutuvathan pahimmat haastajat lakaisemaan tietä puhtaaksi irtosorasta.

– Toisella ajokerralla niitä ei enää tieksi tunnista. Pari pätkää on tosiaan pahassa kunnossa, mutta minulla on parempi lähtöpaikka kuin heillä (Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä). Emme ole tehdastiimi, vaan pieni porukka. Näen, että ihmiset tekevät kovasti töitä, mutta asioita tapahtuu hieman hitaasti. Mestaruustaistelun vuoksi täytyy kuitenkin puskea eteenpäin.

Portugalista alkaa peräti seitsemän sorarallin putki. Etenkin keskikesän vauhdikkaiden kilpailujen merkitys Virossa ja Suomessa on suuri, kun aletaan pedata paikkoja mestaruustaistelussa.

– Kun tiet nopeutuvat, tulee haastetta lisää. Auton suorituskyky tekee eron. Pitää olla vahva auto, joten siihen suuntaan puskemme kehitystyötä. Josko olemme ajoissa siinä, niin se nähdään, Tänak sanoo arvoituksellisesti.