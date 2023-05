Kalle Rovanperä tiukalla taktiikalla Portugalin MM-ralliin: ”Nyt olisi korkea aika”

Pistetaulukon valossa Kalle Rovanperän kausi on sujunut mainiosti, mutta hänen tiedetään pystyvän parempaan. Joko hän kaasuttelee tämän vuoden avausvoittoon Portugalissa.

Porto

Kuusi rallia ja reilut seitsemän kuukautta ilman voittoa on valtaosalle rallin MM-sarjan kuljettajista normiajo ja täysin hyväksytyn suorituksen rajoissa.

Rovanperä ei ole kuitenkaan kuin muut.

Hallitsevan maailmanmestarin sietokykyä mitataan juuri tilanteissa, joissa sataprosenttiseen ajoon yltäminen on työn ja tuskan takana.

Viime kaudella Portugali oli monien muiden kilpailujen tavoin Rovanperän näytöstä. Niin saattaa olla tänäkin vuonna. Ainakin toiveet vähintään ovat vankasti siihen suuntaan.

– Olen tästä rallista tykännyt aina. Kilpailuna tämä on hyvä. Luottamus on myös kohdillaan. Tänä vuonna edes toisena autona reitillä ei ole helppoa. Onneksi Elfyn (tallikaveri Evans) piirtää edes yhdet linjat, Rovanperä niputti.

Eräs ennen rallin alkua aprikointia aiheuttava seikka on se, että muista tiimeistä poiketen Toyota etsii oikeita kisasäätöjä Sardiniassa.

Se kilpailu on vuorossa vasta Portugalin rallin jälkeen ja pinnaltaan hyvin erilainen soraralli.

– Tilanne ei ole optimaalinen, mutta ei vaikeakaan. Piti valita jompikumpi, joten sittenhän se nähdään, onko auto muilla iskussa. Meidän automme on muuttunut paljon viime vuodesta, joten samoja säätöjä ei voi nyt käyttää. Hyvällä mallilla kaikki on silti.

Toyotan tiimillä on parannettavaa nimenomaan olosuhteissa, joissa tien pohja on kova ja sen pinnassa on paljon liukasta irtosoraa.

Toyotan vauhti punnitaan Portugalissa.

Portugalissa on menneinä vuosina ajettu myös mutaliejussa, mutta tällä kertaa auringon kuivattamat tiet tuovat kisaan haasteen, joka Toyotan on nujerrettava.

– Nyt on tosi kuivan näköistä. Auraamista tulee aika paljon, mutta totta kai, nyt olisi korkea aika tulla voitto. Monta hyvää kuljettajaa starttaa paljon taaempaa, kuten (Dani) Sordo ja EP (Esapekka Lappi), joten helppo siihen ei ole vastata. Täyttä onnistumista ei tällä kaudella vielä ole tullut.

Autonsa syyksi Rovanperä ei suoritussarakkeensa pudotuksia pistä. Osassa ralleista on ollut peiliin katsomisen paikka, vaikka pienistä marginaaleista yhä puhutaankin.

– Aika selkeästi on ollut se tilanne, ettei ole pystynyt vastaamaan (muiden vauhtiin). Itsestä on puuttunut jotain. Muut ovat olleet vahvempia auton ja kuskin puolesta. Jos auto ei ole iskussa, ei voi ulosmitata kaikkea. Olemme kuitenkin pisteen päässä sarjajohdosta, joten ei tilanne huono ole.

Hieman muista suomalaiskuljettajista poiketen Rovanperä hamuaa voittoja yhtä paljon lumella, soralla kuin asvaltillakin. Niinpä neljänteen sijaan päättynyt Kroatian ralli huhtikuussa ei jättänyt hyvää makua suuhun.

– Kroatia oli pettymys. Odotin sieltä selkeästi hyvää tulosta Ruotsin ohella. Meksiko oli ihan selvä, että sieltä ei tulosta tule. Hyvät pisteet kuitenkin saimme Kroatiasta.

Mestaruuden uusiminen on yhä täysin Rovanperän ulottuvilla. Kun kuljettajaan ja autoon tulee piiru lisää viritystä, tuloslista saattaa alkaa muistuttaa pitkälti viime vuonna nähtyä.

– Viikonlopun aikana nähdään, mihin rahkeet riittävät. Ajetaan kisaa mestaruustaistelussa olevien kanssa. Tasainen pisteiden saalistaminen on selkeästi tärkeintä, mutta pitää pystyä venymään ja iskemään, kun paikka on, Rovanperä myhäili.