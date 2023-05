Rallitähti otti paljonpuhuvan symbolin ajohaalareihinsa – ”Minusta se on siistiä”

MM-sarjan rallitähden ajohaalareissa on paljastava merkki.

Oliver Solberg, 21, on rattimies.

Rallitähti Oliver Solberg, 21, tunnustautuu jääkiekkofaniksi. Hän sanoo seuraavansa innokkaasti jääkiekkoa ja pelailevansa kiekkoa itsekin, kunhan rallin MM-sarjan kiireinen aikataulu sen vain sallii.

Jotain Solbergin jääkiekkoinnostuksesta voi päätellä myös hänen ajohaalareistaan. Haalareissa on kolme kruunua, Tre kronor, eli Ruotsin heraldinen kansallissymboli. Tre kronor yhdistetään lähtemättömästi myös länsinaapurimme jääkiekkomaajoukkueeseen.

– Otin Tre kronor -merkin jääkiekkojoukkueelta! Minusta se on siistiä, että on sama merkki ajohaalareissa, ruotsalainen Solberg kertoi Ilta-Sanomille Kroatian MM-rallissa.

Oliver Solbergin ajohaalareita koristaa kiekkointoilijoille tuttu merkki.

Oliver Solberg on vuoden 2003 rallin maailmanmestarin, norjalaisen Petter Solbergin ja ruotsalaisen rallikuljettajan Pernilla Walfridssonin poika.

Oliver Solberg kilpaili vielä viime kaudella rallin MM-sarjan pääluokassa Hyundain tehdastallin ajokilla, mutta tällä kaudella hän hakee niin sanotusti vauhtia luokkaa alempaa Skodan Rally2-autolla.

Hän sanoo seuraavansa ahkerasti jääkiekkoa. Näin ollen myös jääkiekon MM-kisat kiinnostavat Solbergia.

MM-kisat kiekkoillaan Tampereella ja Riiassa 12. toukokuuta alkaen. Solberg kaasuttelee MM-kiekon alkaessa Portugalin MM-rallissa.

– En yleensä pääse paikan päälle seuraamaan MM-kisoja, mutta katson aina MM-turnaukset ja olympialaisten kiekkokisat televisiosta. Ja tietenkin kannustan Ruotsia, Tre kronoria!

– Jääkiekko on harrastukseni. Pelaan myös itse jääkiekkoa ystävieni kanssa ulkojäillä talvisin. Se on tosi mukavaa ja samalla hyvää kuntoharjoittelua rallia varten, Solberg kertoi.

Ruotsalaisten huippupelaajien joukossa yksi sukunimi on Solbergin mielestä ylitse muiden.

– Vanhoista pelaajista Peter Forsberg oli suosikkini. Nykyisistä pelaajista tämä uusi Forsberg, eli Filip Forsberg on erittäin hyvä.

Filip Forsberg, 28, ei ole sukua 49-vuotiaalle Peter Forsbergille.

MM-kisoissa rallimies Solberg toivoo Ruotsilta tasonnostoa.

– Ruotsin pitää parantaa peliään. Suomi on ollut viime vuosina erittäin vahva. Vaikeahan sitä on sanoa, kuka MM-kultaa lopulta voittaa, mutta minusta se on joko Ruotsi, Suomi tai Kanada.

Viime vuoden MM-jääkiekkoturnauksessa mestaruuden voitti Suomi, Kanada otti hopeaa ja pronssille ylsi Tshekki. Ruotsi hävisi puolivälierävaiheessa Kanadalle.