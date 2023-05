Nyt on jo synkkää! Rallin MM-sarjan kisassa surkea lähtölista

Rallin MM-sarjan kuninkuusluokassa ei ole ruuhkaksi asti kilpailijoita.

Rallin MM-sarjan anemia huipputasolla korostuu toukokuussa ajettavassa Portugalin osakilpailussa.

Kauden viidenteen MM-ralliin osallistuu nimittäin vain kahdeksan Rally1-luokan autoa.

Rally2-autoja osallistuu kisaan 44 autokuntaa, joten sarjan tärkeimmällä oheisluokalla pyyhkii hyvin.

Kaiken kaikkiaan Portugalin MM-rallin osallistujaluettelo on rallikevään piristys Kroatian ikävien tapahtumien jälkeen. Mukana on liki 90 kilpailijaparia, mikä hiponee ennätystä kroonisesta osallistujapulasta kärsivässä MM-sarjassa.

Kymmenen parasta palkitaan tutusti MM-pisteillä, joten Fordin kaksi autoa sekä Hyundain ja Toyotan kolme autoa ovat kaikki varmuudella pisteillä, kunhan suorittavat reitin ilman ylimääräisiä kommelluksia.

Kovin odotuksin areenalle tuodut Rally1-autot eivät ole saaneet faneilta täystyrmäystä, mutta autotehtaiden silmissä kyse on epäonnistuneesta ratkaisusta.

Hybridimoottorin merkitys markkinoinnissa on ollut olematon, eikä Kansainvälinen Autoliitto Fia ole kehdannut enää kommunikoida HEV-alueista, eli osuuksista, joilla pitäisi edetä vain sähkömoottorin voimalla. Niinpä uudet automerkit eivät ole osoittaneet kiinnostusta MM-sarjaa kohtaan.

Kalle Rovanperä otti kantaa sarjan tilanteeseen jo maaliskuussa. Hallitseva maailmanmestari kehottaa ottamaan huomioon eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.

Rally1-autojen moottoreissa käytetään hybriditekniikkaa.

Kustannussäästön nimissä on nimittäin kaavailtu, että nykyiset Rally2-autot (ennen R5) voisivat korvata kalliit, yli miljoonan euron arvoiset Rally1-autot MM-sarjan pääluokkana. Rally2-auto on arvoltaan noin 250 000 euroa, joten erotus on todella suuri.

Tämä toisi uutta säpinää lähtöluetteloihin, jotka nykyisellään jäävät jopa alle 30 osallistujan – kaikki luokat ja osallistujat huomioon ottaen.

Rally2-autot ovat kansallisissa mestaruussarjoissa erittäin yleisiä valintoja. Pelkästään Ford ja Skoda ovat myyneet vuosien varrella yhteensä tuhat autoa asiakkailleen. Kun tähän yhtälöön lisää Hyundain ja Citroenin, puhutaan jo melkoisesta kattauksesta.

Rallin EM-sarjan (ERC) avausosakilpailussa Portugalissa nähtiin Rally2-autojen taistelua parhaimmillaan, kun kolme eri merkin kuljettajaa kävi taistelua sekunnin kymmenysosista aivan kisan loppuun asti.

MM-sarjassa vastaavaa taistelua ei käytännössä juurikaan nähdä, joten on aiheellista kysyä: voisiko Rally2-auto tyydyttää kuljettajien, rallifanien ja autotehtaiden tarpeet MM-sarjan pääluokkana?

Kalle Rovanperällä on selkeä käsitys asiasta, sillä Toyota-tähti on Rally2-luokan kasvatteja. Vuodet 2018 ja 2019 Rovanperä kiersi MM-ralleja Skodan tehdastiimissä. Näin ollen hänellä on suora vertailukohta myös alemman kategorian, sata hevosvoimaa tehottomampiin autoihin.

Kalle Rovanperän mielestä rallin pääluokan autojen pitää erottua muista.

Jos Rally2-autot olisivat käytössä pääluokkana, yhä useampi voisi jälleen osallistua MM-ralleihin, mutta tehdaskuljettajien ja yksityiskuljettajien ero olisi edelleen selkeä.

– Tätä asiaa kysytään paljon: riittäisikö Rally2-auto pääluokassa, jos siinä olisi vähän enemmän siipeä ja tehoa? Olen sitä mieltä, että mukana olevat tehdastiimit karkaisivat nopeasti yksityiskuljettajilta, kun he laittaisivat budjetin autojen kehittämiseen ja autoja ajaisivat parhaat kuljettajat. Silloin kaikkien näennäisesti samanlaiset autot eivät olisikaan enää samanlaisia, vaan tehdastiimit tekisivät omista autoistaan nopeampia, Rovanperä niittaa.

Rally2-autot ovat tietyissä olosuhteissa vain noin sekunnin kilometrillä hitaampia kuin Rally1-autot. Se on ero, jota katsojan on silmällä vaikea havaita sadan metrin matkalla, jonka hän tavallisesti erikoiskokeella näkee.

Rovanperä ei muitta mutkitta siirtyisi kehityksessä taaksepäin, ja saanee myös autotehtaiden sympatiat mielipiteellään. Ralli on aina edustanut teknisiä innovaatioita, joiden hintalappu on tavallista korkeampi, samoin kuin katsojille tarjottava nautinto.

– Pääluokassa pitää ajaa nopeilla ja näyttävillä autoilla. Niissä täytyy olla eroa massaan.

Nykyisellään jokainen tiimi ja kuljettaja on velvoitettu kiertämään kaikki sarjan osakilpailut Rally1-luokan karkeloissa. Rally2:ssa kuljettajat valitsevat seitsemän osakilpailua, joista kuuden parhaan pisteet lasketaan lopputuloksiin.

Saattaisi olla silmänlumetta hyville harrastajille, jos he uskoisivat pysyvänsä tähtikuljettajien vauhdissa – ajettiin sitten millä autoilla hyvänsä. Ja jos kisojen valintamahdollisuus palautettaisiin mukaan, palautuisi lajiin käytäntö, jolla edettiin vielä 1990-luvun alkupuolella.

– Vain muutama kuljettaja ajaisi voitosta, vaikka rallissa olisi 50 lähtijää. Niin se on aina ollut – kultaisinakin vuosina. Rallihistoriassa tiimit ovat kiertäneet toisiaan, kun esimerkiksi Audi ja Lancia ovat valinneet eri kisoja kilpailuohjelmaansa, huomauttaa Rovanperä.