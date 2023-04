Tässä on rallin MM-sarjan huikaisevan tiukka piste­tilanne! Kalle Rovanperä sai kutkuttavan edun Portugaliin

Eflyn Evans, Kalle Rovanperä ja Ott Tänak ovat tiiviissä nipussa MM-sarjan kärjessä.

Rallin suurmestari Sebastien Ogier jatkaa rallin MM-sarjan kärjessä, vaikka häneltä jäi Ruotsin MM-ralli kokonaan väliin.

Toyotan Ogierilla on 69 pistettä, samoin kuin Kroatian MM-rallin voittaneella Elfyn Evansilla.

Kokonaisuutena MM-sarjan kärki on poikkeuksellisen tiukka. Kalle Rovanperä on MM-kolmosena, vain pisteen Ogieria ja Evansia jäljessä. M-Sportin Ott Tänak on kerännyt 65 pinnaa.

Kroatian power stagen MM-pisteet sementoivat myös MM-kärjen sijoitukset, sillä Tänak ja Evans jäivät kokonaan ilman lisäpisteitä, kun taas Rovanperä otti neljä.

Tämä ratkaisi myös Portugalin MM-rallin lähtöjärjestyksen. Portugalin sorateillä aura-auton rooli on kaikkea muuta kuin suotuisa.

Ogier ei aja Portugalissa, joten ensimmäisenä perjantaina Portugalissa teille lähtee Evans. Rovanperä ei joudu auraajaksi vaan lähtee liikkeelle toisena.

Esapekka Lappi nousi kolmossijansa ansiosta 31 MM-pisteeseen.