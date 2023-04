Ralliautojen piti olla maailman turvallisimpia – tämä on niiden heikko lenkki

Nykyisten huippuluokan ralliautojen turvallisuutta on ylistetty, mutta asiantuntijoiden mukaan heikkouksiakin löytyy.

Zagreb

Rallin MM-sarjan pääluokan autojen turvallisuutta on ylistetty vuolaasti. Rally1-autojen on sanottu olevan jopa turvallisimpia ajokkeja maailmassa neljällä pyörällä.

Silti mikään ei voi olla täysin turvallista – ei huipputason ralliautossakaan. Tämä tuli karmealla ja äärimmäisen ikävällä tavalla todistetuksi Hyundain irlantilaiskuljettaja Craig Breenin kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa Kroatian MM-rallin testeissä.

Breen oli kuollessaan 33-vuotias. Hänen ajamansa Hyundai suistui oikealle kääntyvässä mutkassa ulos liukkaalta tieltä ja törmäsi puiseen aitaan. Aidan on kerrottu painuneen kohtalokkaasti ja väkivaltaisesti sisään autoon kuljettajan puoleisesta ikkunasta.

Kuva Craig Breenin onnettomuuspaikalta Loborin kylän tuntumassa Kroatiassa.

Breenin raportoitiin kuolleen välittömästi, mutta kyydissä olleen kakkoskuljettajan James Fultonin, 31, kerrottiin selviytyneen onnettomuudesta ilman fyysisiä vammoja.

Hyundain MM-rallitallin päällikkö Cyril Abiteboulin mukaan onnettomuusautossa ei ollut ulosajohetkellä mitään vikaa – ei autossa, eikä sen renkaissa.

Kuva Craig Breenin onnettomuusautosta.

Keskiviikkona medialle Zagrebissa puhunut Abiteboul, 45, totesi ulosajon tapahtuneen ”suhteellisen alhaisella vauhdilla”. Hän myös vahvisti, että aidan osa tuli auton sisään kuljettajan puoleisesta sivuikkunasta.

Rally1-autojen heikkoutena onkin koettu ikkunat.

Ilta-Sanomien haastattelemien rallin huippuasiantuntijoiden mukaan autojen tuulilasit ovat periaatteessa samanlaisia kuin normaaliliikenteessä kulkevissa tuotantoautoissa. Asiantuntijoiden mukaan tuulilasien kalvoissa saattaa olla eroja, mutta ne hajoavat iskuista periaatteessa samaan tapaan kuin siviiliautojen tuulilasit.

Asiantuntijoiden mukaan sivuikkunat ovat muovipleksiä. Sivuplekseissä ovat myös liukuluukut sekä kuljettajan että kartturin puolella.

Hyundain Rally1-auto ikkunoineen.

Asiantuntijan mukaan kuljettajan puoleinen liukuluukku on lähinnä vain tuuletusta ja ohjaamon ilmanvaihtoa varten. Asiantuntijan mukaan sitä ei saisi pitää auki ajaessa.

Kartturille sivupleksin liukuluukku on tarpeellinen myös käytännön asioiden hoitamisen kannalta, kun autoon annetaan dokumentteja tms. tai sieltä ojennetaan auton ulkopuolelle jotain ralliin liittyvää.

Ilta-Sanomien haastatteleman asiantuntijan mukaan muovipleksejä ruvettiin aikoinaan asentamaan ralliautojen sivuikkunoiden paikalle niiden keveyden takia. Kilpa-auton painoa saatiin siis alaspäin käyttämällä pleksiä.

Asiantuntija arvioi silti, että nykyisin pleksi voisi kilpa-autossa olla kestävyydeltään vähintään samaa tasoa kuin tuotantoautoissa oleva sivulasi. Ralliasiantuntija arvioi, ”ettei normaali sivulasikaan juurikaan kestä kovia törmäysiskuja”.

Autojen sivusuojat turvakaarineen ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosina. Silti ihan kaikkea ei voida suojata käytännön syistä, koska kuljettajien pitää myös pystyä kulkemaan autoon ja sieltä pois.

Ikkunoiden osalta myös hyvä näkyvyys on tärkeää. Rallikuljettajan on nähtävä autosta hyvin ulos, se on myös osa turvallisuutta – aktiivista turvallisuutta, jos näin halutaan sanoa.

Hyundain tallipomon Abiteboulin mukaan eteläkorealaismerkki ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n edustajat työskentelevät nyt yhdessä selvittääkseen ja analysoidakseen kaiken Breenin onnettomuuden liittyvän.

Tämä on tietysti äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden kannalta.

Kroatian MM-rallin erikoiskokeet alkavat perjantaina. Myös Hyundai-talli päätti osallistua kilpailuun surullisista tapahtumista huolimatta. Päätöstä perusteltiin sillä, että intohimoinen rallimies Breen olisi varmaankin halunnut tallin osallistuvan kilpailuun.

Hyundai kunnioittaa Breenin muistoa muun muassa erityisellä autojen ulkoasulla.