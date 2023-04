Kommentti: Rallia ajetaan hulluuden rajamailla – tähtikuljettaja vertasi alkoholiin

Ralli on omanlaistaan hulluutta, kirjoittaa toimittaja Tuomas Arkimies.

Craig Breenin äkillinen ja äärimmäisen valitettava kuolema järkytti laajalti.

Ensimmäinen reaktio voi olla, että koko hommalle pitäisi panna stoppi. Ikävän onnettomuusuutisen hetkellä voi tuntua, että rallit pitäisi lopettaa kokonaan.

Riskit ovat tiedossa, mutta moottoriurheiluun koetaan silti valtavaa intohimoa sekä yleisössä että kilpa-autojen ohjaamoissa ympäri maailman. Se on omanlaistaan hulluutta – edesmennyt Breenkin rakasti rallia ja vauhtia yli kaiken.

Ihmisen mielenmaailmaa ja käyttäytymistä tutkineet ovat arvioineet, että moni jännityslajin urheilija saa positiivisia elämyksiä – ”säväreitä” – riskien ottamisesta. Siten saadaan elämään merkityksellisyyttä, eletään niin sanotusti täysillä.

Breenin rakkaus ja intohimo lajia kohtaan olikin yksi peruste siihen, että Kroatian MM-ralli ajetaan ja kilpailun testeissä kuolleen irlantilaiskuljettajan edustama Hyundai-talli osallistuu siihen suru-uutisesta huolimatta.

Oikein vai väärin? Sitä voi jokainen miettiä tykönään.

Craig Breen on poissa. Hän oli 33-vuotias.

Takavuosien kaksinkertainen maailmanmestari Walter Röhrl kertoi aikoinaan Audin videolla, että rallin ajamisen nautintoa on erittäin vaikeaa yrittää selittää ulkopuoliselle.

Kuvaillessaan kilvanajosta tulevaa nautintoaan saksalaistähti vertasi sitä alkoholiin. Röhrlin mielestä rallin ajamisen tuoman huuman selvittäminen ulkopuoliselle on yhtä vaikeaa kuin nousuhumalan kuvailu raivoraittiille. Sellaiselle, joka ei ole koskaan käyttänyt alkoholia.

Röhrl sanoi myös, että joku saattaa pitää häntä hulluna rallitouhujen takia. Samalla hän kuitenkin pohdiskeli, että elämän hulluimmat tempaukset voivat usein olla juuri niitä kaikista upeimpia.

Breenin onnettomuuteen johtaneista syistä ei tätä kirjoittaessa tyhjentävästi tiedetty. Joka tapauksessa taistelua rallin saamiseksi entistä turvallisemmaksi on käyty vuosikausia. Riski on silti aina läsnä.

Eikä riskin suuruus riipu välttämättä suorasukaisesti niistä säännöistä ja autoista, joilla on eri aikakausilla ajettu. 1980-luvulla homma tosin karkasi täysin käsistä B-ryhmän superautojen aikana.

B-ryhmäläiset olivat aivan liian turvattomia rakenteiltaan suhteutettuna autojen koviin tehoihin ja repivään ajettavuuteen.

B-ryhmäläisten turvakaaret olivat alkeellisia, niiden katteet oli tehty keveistä kuitu- ja muovimateriaaleista ja ajokkien paloriski oli suuri.

Lue lisää: ”Repivät ruumisarkut” paukkuivat ja sylkivät tulta – ja suomalaiset olivat luokan kuninkaita: ”Otimme aivan hirveitä riskejä”

Myös katsojien turvallisuuden järjestäminen oli tuohon aikaan tietyissä paikoissa lähinnä vitsi. Esimerkiksi Portugalin, Sanremon ja Monte Carlon MM-ralleissa valtavat ihmismassat saattoivat seistä keskellä tietä härkätaistelijan mentaliteetilla.

Katsojia ja kuljettajia kuoli, ja lopulta peli vihellettiin B-ryhmäläisiltä poikki, kun Henri Toivonen ja hänen amerikanitalialainen kakkoskuljettajansa Sergio Cresto kuolivat Korsikan MM-rallissa sattuneessa onnettomuudessa 1986.

Henri Toivonen kuoli onnettomuudessa 29-vuotiaana.

MM-ralleja seuranneet ovat voineet havaita, että vaara on vaaninut myös B-ryhmän hullujen vuosien jälkeen. Eikä pelkästään vaaninut, vaan kuolemiakin on ollut sekä katsomossa että ohjaamossa.

Markko Märtinin kakkoskuljettaja Michael Park kuoli onnettomuudessa Walesin MM-rallissa vuonna 2005.

Autojen turvallisuus on aivan varmasti parantunut, mutta meno erikoiskokeilla on ollut viime vuosina hurjaa. Nykyisten huippuautojen suorituskyky liukkaissa, pomppuisissa ja kapeissa ralliränneissä, puiden ja kallioiden keskellä on liki uskomatonta. Taitava kuljettaja pystyy viemään ajokkeja mykistävään tapaan.

Craig Breenin ohjaama onnettomuusauto kuvattuna kuolinturman jälkeen.

Moni kuljettaja on kertonut, että riskit unohtuvat sillä hetkellä, kun kypärä pannaan päähän.

Nykyisistä huippukuljettajista Teemu Suninen totesi Breenin kuolinturmasta kuultuaan, että ralleissa tunteet ovat enemmänkin jännitystä. Hän oli sitä mieltä, että riskit on vain hyväksyttävä silloin, kun rattiin tarttuu. Jos alkaa pelottaa, on parempi pysyä kotona, Suninen sanoi.