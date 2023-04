Kroatian MM-rallin maisemissa näkyy todella outo viritelmä

Vilkasliikenteisen sillan alla on erikoinen viritelmä Kroatian MM-rallin keskuspaikan tuntumassa.

Kroatian MM-rallin keskuspaikan tuntumassa on oudon näköinen viritelmä.

Kroatiassa ajetaan MM-ralli tällä viikolla. Kilpailun keskuspaikan liepeillä pääkaupunki Zagrebissa, aivan rallin huoltoalueen tuntumassa, on oudon näköinen viritelmä.

Zagrebin Sava-joen ylittävän vilkasliikenteisen Most slobode -sillan alle on ajettu nosturiauto ilmeisesti tukemaan siltaa. Nosturiautossa kiinni oleva puomi on ohjattu kiinni siltaan alakautta. Keskiviikkona paikalla oli myös kaivinkone ja jonkinlainen huoltoauto.

Tiedossa ei ole, minkä takia siltaa pitäisi tukea vai onko kyse jostain muusta. Sillan alla työkoneiden vieressä ollut väki ei ollut halukas kommentoimaan asiaa.

Joka tapauksessa liikennettä monikaistaisen sillan päällä ei ollut havaintohetkellä rajoitettu. Sillan päältä kulki normaalien henkilöautojen lisäksi myös linja-autoja ja rekkoja.

Sillan päältä havainnoituna näköpiirissä ei ollut ainakaan merkittäviä vaurioita.

Silta on tiettävästi avattu 1950-luvun lopulla.

Most slobode -siltaan maalatun kirjoituksen perusteella Kroatiassa on erimielisyyttä maan Nato-jäsenyydestä. Kroatia on jo Naton jäsen.

Kroatian MM-rallin erikoiskokeet alkavat perjantaina. Rallia varjostaa suru. Hyundai-tallin irlantilaiskuljettaja Craig Breen kuoli viime viikon torstaina Kroatian rallin teisteissä sattuneessa onnettomuudessa.

Breen oli 33-vuotias.