Craig Breenin kuolema surettaa Jari-Matti Latvalaa – ”Yhteinen haaveemme ei ehtinyt toteutua”

Jari-Matti Latvala ei ehdi osallistua rallionnettomuudessa menehtyneen irlantilaiskuskin hautajaisiin, jotka pidetään jo tiistaina.

Jari-Matti Latvala on keskustellut johtamansa Toyota-tallin kuljettajien kanssa Craig Breenin kohtalosta.

Kroatian MM-ralli starttaa torstaina hyvin poikkeuksellisissa tunnelmissa.

Rallimaailma ei ole entisellään huippukuski Craig Breenin menehdyttyä viime torstaina Hyundain testeissä.

– Rallin käynnistyessä Breenin tragedia on satavarmasti jokaisen kuskin ja kaikkien tallien työntekijöiden takaraivossa. Tilanne on kaikkea muuta kuin helppo, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala vahvistaa.

Breen ajoi Kroatian testeissä oikealle kääntyvässä mutkassa vaarattoman näköisesti ulos, mutta tien poskessa ollut puupylväs pääsi tunkeutumaan ohjaamoon kohtalokkaasti. Hän oli kuollessaan 33-vuotias.

Craig Breen helmikuussa Ruotsissa.

– Ennen MM-startteja kuskeilla on yleensä hymy herkässä ja heidän valtavan intonsa huomaa kaikesta. Nyt huoltoalueella kaikkien ilmeet ovat varmasti vakavia. Suru on edelleen vahvasti läsnä, Latvala painottaa.

MM-sarjaa viime kausina hallinneen Toyotan pomo ei kuitenkaan usko pelon ilmapiirin syntymiseen.

– Tunnelma lienee alkuun kireä. Kaikki ihmiset kokevat surun tietysti eri tavalla, mutta on todennäköistä, että kuskien tekemisestä katoaa rentous, Latvala näkee.

– Varsinkin kisan ensimmäisillä erikoiskokeilla monilla saattaa olla vaikeaa. Kisan edetessä suurimmat jännitteet kuitenkin todennäköisesti kaikkoavat ja tuntuma löytyy jälleen normaaliin tapaan.

Latvalan mukaan toimittajia on pyydetty kunnioittamaan tallien pyyntöä, ettei kuskeille esitettäisi enää onnettomuuteen liittyviä kysymyksiä.

– Negatiiviset asiat kiristyvät yleensä jousen lailla äärimmilleen, jos niistä jauhetaan liiaksi, hän perustelee.

Jari-Matti Latvala on puinut tragediaa suojattiensa kanssa.

Välittömästi Breenin onnettomuuden jälkeen esiin nousi kysymys siitä, olisiko Kroatian MM-ralli pitänyt perua. Latvalan mielestä ei.

– On tärkeää muistaa, mitä Breen itse olisi tässä tilanteessa halunnut. Breen rakasti ajamista ja lajia niin paljon, että aivan ilmeisesti hän olisi halunnut kuskit lähtöviivalle, Latvala sanoo.

– Ja tämän päätöksen takana myös MM-kuskit seisovat.

Latvalan mukaan synkkien ajatusten sivuun työntäminen onnistuu parhaiten ”elämää jatkamalla”.

– Se on juuri se pääviesti, jota olen omille kuskeillemme painottanut, hän kertoo.

Toyotan kuljettajat Sebastien Ogier (vas.), Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta.

Toyotan MM-tallissa ajavat tällä kaudella Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja MM-sarjaa johtava Sebastien Ogier.

– Olen siis korostanut kuskeillemme, että Kroatian kisan järjestäminen olisi ollut myös Breenin toive. Ja myös sitä, että vaikka kaikilla on yhä suuri suru päällä, elämää on pystyttävä jatkamaan, Latvala korostaa.

– Kuskimme ovat olleet samaa mieltä. Viimeksi eilen juttelin aiheesta Evansin kanssa ja hänkin uskoi, että vaikeassa ilmapiirissä töiden jatkaminen on parasta lääkettä.

Samaan hengenvetoon Latvala alleviivaa, että viimeksi rallissa kuoli huippukuski vuonna 1986. Tuolloin Henri Toivonen menehtyi autonsa roihahdettua liekkeihin ulosajon jälkeen.

– Kaikessa elämässä on riskinsä, eikä rallia saa vaarattomaksi. Lajin turvallisuus on joka tapauksessa jo todella hyvällä tasolla. Turvallisuustekijöihin satsaaminen on kannattanut.

Urallaan kahdeksasti palkintopallille MM-osakisoissa kaasutellut Breen ja Latvala olivat hyviä tuttuja jo vuosien takaa, vaikka eivät koskaan työskennelleet samassa tallissa.

– Ensimmäisen kerran tutustuin Breeniin 2009 Portugalin MM-rallissa. Ajettuani itse ulos keskityin seuraamaan alle parikymppisen Breenin tekemisiä, koska niistä oli jo alettu pitää meteliä. Hänestä huokui jo silloin harvinaisen suuri intohimo rallia kohtaan, Latvala ruotii.

– Kaikesta näki, että hänellä oli edellytykset nousta rallimaailman huipulle. Helppoa se ei sittemmin kuitenkaan ollut, ei varsinkaan vuoden 2012 jälkeen.

Tuolloin Craig Breenin brittiläinen kartturi Gareth Roberts menehtyi rallionnettomuudessa.

– Tuntuu uskomattomalta, miten elämässä jaetaan eri kohtaloita ihmisille. Breenin kohtalo vaikuttaa poikkeuksellisen raskaalta, Latvala painottaa.

– Breen oli harvinaisen sisukas. Hän pystyi kehittymään ajajana selvästi kartturinsa kuoleman jälkeen, mikä ei ole tavallista. Sellaisen tragedian jälkeen kaikki eivät pysty edes jatkamaan ajamista, saati sitten löytämään lisää rohkeutta.

Vuoden 2022 Kenian MM-rallissa Breen oli tullut keskeyttämisensä jälkeen juttelemaan Latvalalla. Breen ajoi tuolloin M-Sportin Fordilla, ja kausi oli hänelle alusta asti haastava.

– Vaikka keskeyttäminen suututti Breeniä, hän mietti siinäkin tilanteessa ensimmäisenä vain ajamista. Hän rakasti 1990-luvun ralliautoja samalla tavalla kuin minäkin, ja silloin Breen ehdotti, että voisi tulla jossain kohti ajamaan Lahti Historic-rallin vanhalla Subarullaan.

– Breen haki lohtua ajamisesta, koska ralli oli hänelle elämäntapa samalla tavoin kuin minullekin. Harmittaa, ettei yhteinen haaveemme ehtinyt toteutua, Latvala sanoo.

Breenin hautajaiset pidetään perheen toiveesta jo tämän viikon tiistaina. MM-ralliperhe ei pääse osallistumaan ainakaan koko komeudessaan, sillä Kroatian rallin nuotitus alkaa jo samana päivänä.

– Sain itsekin kuulla hautajaisista vasta sunnuntaina, ja tänään (maanantaina) palasin Japanista. En millään pääse osallistumaan hautajaisiin, mutta käsittääkseni MM-ralliperhe muistelee myöhemmin yhdessä Breeniä, Latvala kertoo.

– Tämä aito, rento ja avoin ihminen elää unohtamattomasti meidän kaikkien mielessä