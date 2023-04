Tommi Mäkinen ja Juha Kankkunen ikuistettiin yllättävässä paikassa

Rallin maailmanmestarit pääsivät nauttimaan elämästä.

Rallimestarit Tommi Mäkinen ja Juha Kankkunen viettivät aikaa Italiassa, ensin mainitun sosiaalisen median tililtä selviää. Kaksikko on käynyt Milanossa.

Muodin pääkaupungissa he tapasivat Lorenzo Bertellin, joka on alla olevassa kuvassa Kankkusen (vas.) ja Mäkisen välissä. Bertelli, 34, on muotitalon Pradan perijä, jonka perheen omaisuus on Forbesin mukaan miljardien arvoinen. Bertellistä kasvatetaan muotitalon toimitusjohtajaa.

Vapaa-ajallaan Bertelli käy ajoittain ajamassa rallin MM-sarjan kilpailuja. Helmikuussa hän ajoi Ruotsissa sijalle 14 Toyotan Rally1-autolla. Mäkinen puolestaan työskentelee Toyotalla neuvonantajana, ja Kankkunen on japanilaistallin kuskilegenda.

– Kuskit pukeutuu Pradaan, Kankkunen kirjoitti.

Selaa kuvia klikkaamalla nuolta oikealle.

Kuten kuvista näkyy, Mäkinen ja Kankkunen pääsivät tutustumaan Pradan säätiön hulppeisiin tiloihin. He kävivät myös ostoksilla myymälässä.

Ei ole tietoa, lähtikö mukaan kuvan mallinukkejen kalastajanhatut ja pitkät ruutupaidat.

Rallin MM-sarja jatkuu viikon kuluttua Kroatiassa.