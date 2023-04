Toyotan suomalaisässää ylistetään: ”Monikaan ei kestäisi”

Juho Hänninen saa kiitosta testikuljettajan työstään Toyotan tekniseltä johtajalta.

Kumpi antaa oikean mielipiteen kehitteillä olevasta autosta, tuhansia kilometrejä ja kymmeniä päiviä autoa höykyttävä testikuljettaja, vai maailmanmestari, joka kiireiltään ennättää kokeilla autoa vain hätäisesti?

Siinä on osa vastakkainasettelusta, jota Toyota-tallissa pohditaan tällä hetkellä kehitteillä olevan uuden Rally2-auton kohdalla. Välimieheksi palautetta tulkitsemassa on tiimin pääinsinööri ja tekninen johtaja Tom Fowler.

Britti myöntää ymmärtävänsä hyvin sen, että kun ratissa on Kalle Rovanperä, autosta puristetaan viimeisetkin mehut irti ja saadaan tunnustetun kuljettajan mielipide asiaan. Testikuljettajana työskentelevän Juho Hännisen tekemä pohjatyö on hyvin eriluonteista, mutta vähintään yhtä arvokasta tiimille.

Fowler hyppää välillä testipäivien aikana Hännisen kyytiin aistiakseen paremmin auton kulloisenkin kehitysvaiheen. Mikäli miestä on uskominen, ollaan silloin hyvinkin railakkaassa vauhdissa.

– Olen ollut autossa Juhon kanssa. Hän on todella nopea kuljettaja, joten on mielenkiintoista lukea netistä arvioita, kuka on nopea ja kuka ei. Monikaan ei kestäisi kovin pitkään Juhon kanssa samassa autossa.

– Eri kuljettajilta saa erilaisen perspektiivin asiaan. Kilpakuljettaja puskee enemmän ja löytää eri asioita. Nopeuseroakin toki on, Fowler sanoo.

Juho Hänninen on rattimiehiä.

Testityö on luonteeltaan huomattavasti erilaista kuin kilpakuljettajan. Tavallinen testipäivä tapahtuu lähinnä vain tiimin oman väen kesken jossain päin Eurooppaa. Päivät ovat pitkiä ja odottelua on enemmän kuin tarpeeksi, kun aikaa kuluu kaikenlaiseen pähkäilyyn.

Se on ympäristö, joka puuduttaa nopeasti sähäkät kilpakuljettajat, jotka syttyvät kilpailutilanteen tuomasta adrenaliiniryöpystä. Sitä testityössä ei ole tarjolla.

Asian on huomannut myös Fowler, joka löytää helposti muutamia eroavaisuuksia testi- ja kilpakuljettajien välillä.

– Nopeimmat kuljettajat saattavat olla hankalia, kun toiset taas toimivat jouheammin. Nopeimmat kuljettajat eivät myöskään ole autoille stressaavimpia. Pitää olla riittävän suuri hajonta erilaisia kuljettajia. Silloin autoa ymmärtää paremmin, Fowler huomauttaa.

Hänninen, 41, kilpaili vielä kaudella 2017 Toyotan WRC-tallissa tehdaskuljettajana. Hän ylsi MM-sarjassa kerran palkintopallille. Hänninen oli kolmas Suomen MM-rallissa 2017.