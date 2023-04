Kalle Rovanperällä tyly näkemys Toyotan uudesta ralliautosta

Kalle Rovanperä on testannut Toyotan kehittämää Rally2-autoa.

Jos kilpailu rallin MM-sarjan pääluokassa Rally1-autoilla on tuimaa, sitä se on myös Rally2-autojen markkinoilla.

Skoda on hallinnut WRC2-luokan karkeloita mielin määrin siitä lähtien, kun Fabia R5 nähtiin ensi kerran tositoimissa Portugalin MM-rallissa 2015.

Sittemmin tshekkimerkki päivitti autonsa evo-mallilla (2019) ennen kuin tämän kauden alusta siirryttiin aivan uuteen RS Rally2 -malliin.

Kanssakilpailijoista on tuntunut ehkä hieman syystäkin pelottavalta hypätä mukaan kilpailuun – varsinkin, kun Skodan sitoutuneisuus on nähty lähietäisyydeltä.

Nyt Toyota on kuitenkin vihdoin uskaltanut ottaa askeleen kohti Rally2-haastetta. Testiauto on niellyt kilometrejä viime syksystä lähtien salaisissa testeissä ympäri Euroopan. Oppia on tullut rutkasti, mutta se on myös jakanut Toyotan leirin sisäisesti kahtia.

Tiimin pääinsinöörin Tom Fowlerin mielestä ollaan jo varsin lähellä valmista ralliautoa, kun taas autoa kahdesti kokeilemassa käynyt Kalle Rovanperä on huomattavasti varovaisempi lausunnoissaan ja haluaisi nähdä vielä paljon enemmän kehitystyötä ennen auton luokittelua.

Totuuden tunnustelijan rooli lankesi tallipäällikkö Jari-Matti Latvalalle, joka on tiimin muun johdon kanssa yksi asian puntaroijista.

– On todella hyvä, että saimme Kallen kommentteja autosta. Ajatus on, että annamme muidenkin kuljettajiemme ajaa sillä, jotta saamme mielipiteen heiltäkin. Ymmärrän kyllä Fowleria, sillä positiivinen täytyy olla. Osia ei tarvitse vielä muuttaa hirveästi, mutta esimerkiksi kolmisylinterinen moottori on sellainen asia, jossa on paljon oppimista, Latvala myöntää.

Liika kiire pilaisi melkoisella varmuudella Toyotan saumat nousta Skodan ensimmäiseksi todelliseksi haastajaksi. Kilpakumppanin testimäärät ja muut yksityiskohdat ovat hyvin tiedossa, joten tiedon puutteesta oikean ajankohdan löytäminen ei jää kiinni.

Pioneerina R5-markkinoille (nykyinen Rally2) tullut Ford sai autojaan myytyä heti hyvin, sillä kesällä 2013 ei merkkikilpailua vielä ollut. Vikoja löytyi yllin kyllin, mutta tällä hetkellä myyntitilastot osoittavat jo yli 400 myytyä autoa, kun Skodan vastaava luku on 500.

Samaisesta kakusta myös Toyota haaveilee saavan osansa.

– Skodalla on tosi vahva moottori. He ajoivat 20 000 kilometriä testiä ennen mukaan tuloa. Meidän pitää nyt vain malttaa. Ford toi vähän liian aikaisin oman autonsa. Sitten tulee ongelmia, eikä pärjätä. Se vaikuttaa heti asiakaspuoleen ja myyntiin.

Todennäköistä on, että potentiaalisten asiakkaiden uteliaisuus Toyotan uutta autoa kohtaan on sen verran suuri, että tilauskirja täyttyy nopeasti. Näillä näkymin Toyota Gazoo Racing ei perusta omaa, virallista kilpatiimiä Rally2-autoille vaan keskittyy ainoastaan rakentamiseen ja myymiseen.

Rally2-auton arvo on nykyhaarukassa 250 000:n ja 300 000 euron välillä.

– Tällä hetkellä emme suunnittele omalla tiimillä auton ajattamista, vaan myymme autoa vain asiakkaille. Yritämme myydä autoa mahdollisimman paljon ja saada hyviä kuskeja ajamaan sitä, paljastaa Latvala.