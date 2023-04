Ott Tänak kujeili Kalle Rovanperän kustannuksella.

Viron rallitähti Ott Tänak päätti hieman kujeilla lentokoneessa maailmanmestari Kalle Rovanperän kustannuksella.

Hän otti itsestään valokuvan, jonka taustalla näkyy nukkuva Rovanperä. Suomalaisen päätyminen samaan kuvaan ei ollut vahinko.

Tänak lisäsi kuvaan tekstin: ”Out cutie World Champion Kalle Rovanpera” sekä nukkumisemojit.

Teksti on suomennettuna ”Meidän söpöliini maailmanmestari Kalle Rovanperä.”

Dirtfish-rallisivusto julkaisi Tänakin somepäivityksen Twitter-tilillään. Se kuvaili Tänakin temppua ”likaiseksi” – tosin huumorimielessä.

Päivityksestä ei selviä, minkä matkan yhteydessä kuva tarkalleen on otettu.

Rallin MM-sarja jatkuu 20. huhtikuuta käynnistyvällä Kroatian osakilpailulla.

Kautta on ajettu kolme osakilpailua. Konkari Sebastien Ogier on voittanut kisoista kaksi ja Tänak yhden. Ogier johtaa MM-sarjaa. Rovanperä on neljä pistettä häntä perässä.