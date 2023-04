Rallilegenda Sebastien Loebin tilanteesta tyly viesti

M-Sport ajattaa vain kahta autoa rallin MM-sarjassa.

Ott Tänak on M-Sportin ykköstykki.

Yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Loeb ei ole tällä hetkellä M-Sport -tallin suunnitelmissa kuluvalla rallikaudella.

Fordeja ajattavan M-Sportin tallipäällikkö Richard Millener teki Autosportin haastattelussa selväksi, että juuri nyt heillä on vain yksi tavoite. Ott Tänakista halutaan leipoa seuraava rallin maailmanmestari.

Tänakin ohella tallin autolla ajaa ranskalainen Pierre Loubet. Toisin kuin Hyundailla ja Toyotalla, Fordilla ei ole joka kilpailussa kolmatta ajokkia polulla. Lisäksi yksityis-Fordilla ajava Jourdan Serderidis ajaa valikoituja kilpailuja – ja maksaa lystistä M-Sportille sievoisen summan.

Loebin statuksella ei ajella maksukuskina.

– Jos käytämme muita kuskeja vielä tällä kaudella, se nähdään loppukaudesta, jos meidän pitää napata muilta talleilta pisteitä. Tällä hetkellä kaikki resurssimme menevät Ottiin, jotta asiat menisivät hänellä mahdollisimman hyvin, Millener sanoi.

Viime kaudella jokaisessa kisassa oli kolme Fordia ja asiakasautot mukaan lukien parhaimmillaan viisi. Loeb oli yksi kolmannessa kisa-autossa vierailleista kuskeista. Tuolloin hän voitti Monte Carlon MM-rallin.

Tänakin kausi alkoi vauhdikkaasti. Hän voitti Ruotsin MM-rallin helmikuussa. Tosin myöhemmin Meksikon MM-rallin yhteydessä Tänak harmitteli, että hän ja uusi Fordin menopeli eivät sovi toisilleen.

– En usko, että hän on mitenkään aivan poikkeuksellisen pahasti epämukavuusalueellaan meidän autossamme, mutta joitain vaikeita ominaisuuksia siellä on, Millener arvioi Tänakin kriittisiä puheita.

– Kehitystyö vie aikansa, emmekä pysty tekemään muutoksia yön yli. On joitain asioita, joihin hän toivoo muutoksia, ja teemme parhaamme sen eteen. Silti vaikuttaa siltä, että auton perusominaisuudet ovat hyvät.

Tänak on kolmen osakilpailun jälkeen huipputasaisessa MM-sarjassa neljäntenä mutta vain yhdeksän pistettä johdossa keikkuvaa Toyotan Sebastien Ogieria perässä. Täyden kalenterin ajavista kuljettajista keulilla on Hyundain Thierry Neuville, josta Tänak on jäänyt vain kuusi pistettä.

Rallin MM-sarja jatkuu Kroatian osakilpailulla 20–23. huhtikuuta. Sitä ennen Tänak haki ajotuntumaa Fordiinsa Ardennien rallissa viime viikolla.